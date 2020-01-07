Поступок хоккейного подлизы Путина вызвал ненависть у россиян

Знаменитый хоккеист сборной России Илья Ковальчук, который несколько раз отмечался раболепскими высказываниями в адрес Владимира Путина, купил дом в Беверли-Хиллз за 11,2 млн долларов.

Одноэтажный особняк отделан ониксом и мрамором. Площадь – 6200 квадратных футов (около 576 квадратных метров). Из окон открывается вид на город и океан. В доме 5 спален и 5 ванных комнат. Есть кухня, столовая, кабинет, гостиная.

Дом Ильи Ковальчука (c)joebabajian.com

Дом Ильи Ковальчука (c)joebabajian.com

Дом Ильи Ковальчука (c)joebabajian.com

Дом Ильи Ковальчука (c)joebabajian.com

Такой поступок российской звезды и участника Putin Team вызвал гневные комментарии в интернете.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ковальчук ранее не смог перейти в клуб НХЛ "Анахайм Дакс". Одной из причин неофициально называется участие спортсмена в движении Putin Teem.

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