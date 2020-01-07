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7 января • обновлено в 22:44
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Поступок хоккейного подлизы Путина вызвал ненависть у россиян

4.3т
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Знаменитый хоккеист сборной России Илья Ковальчук, который несколько раз отмечался раболепскими высказываниями в адрес Владимира Путина, купил дом в Беверли-Хиллз за 11,2 млн долларов.

Одноэтажный особняк отделан ониксом и мрамором. Площадь – 6200 квадратных футов (около 576 квадратных метров). Из окон открывается вид на город и океан. В доме 5 спален и 5 ванных комнат. Есть кухня, столовая, кабинет, гостиная.

Дом Ильи Ковальчука

Дом Ильи Ковальчука

(c)joebabajian.com

Дом Ильи Ковальчука

Дом Ильи Ковальчука

(c)joebabajian.com

Дом Ильи Ковальчука

Дом Ильи Ковальчука

(c)joebabajian.com

Дом Ильи Ковальчука

Дом Ильи Ковальчука

(c)joebabajian.com

Такой поступок российской звезды и участника Putin Team вызвал гневные комментарии в интернете.

Поступок хоккейного подлизы Путина вызвал ненависть у россиян
Поступок хоккейного подлизы Путина вызвал ненависть у россиян
Поступок хоккейного подлизы Путина вызвал ненависть у россиян
Поступок хоккейного подлизы Путина вызвал ненависть у россиян
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Как сообщал OBOZREVATEL, Ковальчук ранее не смог перейти в клуб НХЛ "Анахайм Дакс". Одной из причин неофициально называется участие спортсмена в движении Putin Teem.

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Автор
Максим Богданов
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Заработал - купил. Нищим чубатым макакам не понять.
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0
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ху*ло и его подху*лята!
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5
1
Ку Алексей
Ку Алексей
да не ненависть он вызвал у россиян , а зависть у кастрюль
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3
Ку Алексей
Ку Алексей
Мельничук Олександр, пиши на человеческом языке
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Ку Алексей, да не заздрість, а жаль: за вас, ЛОХІВ!
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