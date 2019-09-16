Поражение чемпиона: итоги 1-го тура УХЛ

14 сентября состоялся матч-открытие 4 сезона Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч. В первом матче в Дружковке на арене "Альтаир" встретились "Донбасс" и "Днепр". Соперники не смогли определить победителя в основное время, именно поэтому судьба матча решалась в овер-тайме. С перевесом в одну шайбу победу одержали херсонцы. Эта игра запомнилась болельщикам непрерывным стремлением обоих команд к победе. Нельзя не отметить игру вратарей - Петрова и Горячевских.

В овертайме сильнее оказались гости. За двадцать секунд до конца дополнительной пятиминутки Сергей Дорофеев забросил победную шайбу в матче. Итоговый счет первой игры нового сезона чемпионата – 4:5 в пользу "Днепра".

15.09

На арене "Айсберг" встретились "Кременчук" и "Белый барс". В этой игре инициатива шла от "Кременчука". Они стабильно в каждом периоде забрасывали в ворота соперника по 2 шайбы. Первым хет-триком в чемпионате УХЛ - Пари-Матч отметился нападающий кременчужан Николай Киселев.

Главный тренер "Белого Барса" отметил, что для ребят это первая игра сезона и они несмотря ни на что будут забивать шайбы в следующих играх. Итоговый счет игры 6:0 в пользу ХК "Кременчук".

Тем временем в Киеве на арене "Шалетт" завершилась ещё одна игра сезона между "Ледяными Волками" и МХК "Динамо". На арене было всё: страсти, скорость, комбинационный хоккей и голы. Дублем отметился Никита Шабанов, который забросил шайбы в ворота харьковчан в первом и во втором периоде. Гости же в свою очередь заработали три удаления за первый период и не реализовали штрафной буллит, который выполнял Михаил Геворкян.

Самым результативным оказался третий период игры. Харьковчане сумели ответить результативным броском Никиты Муртищева.

После этого хозяева площадки сумели воспользоваться большинством и забросить пятую шайбу в матче, а за несколько минут до конца встречи в шестой раз поразить ворота Владислава Вязовова.

Финальный счет 6:2 в пользу "Ледяных Волков".

Вот таким был первый тур 4 сезона Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч.

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