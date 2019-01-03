Попало в девочку: матч НХЛ был прерван из-за опасного происшествия

Драматичный момент пережили игроки и зрители на стадионе "Литтл Сизарс-арена" в американском Детройте во время матча регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги между местными "Ред Вингз" и канадским клубом "Калгари Флеймз".
В начале третьего периода игра была прервана из-за попадания шайбы в юную болельщицу, пришедшую на стадион вместе с родителями.
Юная поклонница "Детройта" осталась невредимой
Лишь после того, как девочке была оказана медицинская помощь, хоккеисты обеих команд подбодрили ее похлопыванием клюшек об лед и продолжили матч, который завершился победой "Калгари" - 5:3.
Как сообщал OBOZREVATEL, по решению суда греческий футбольный болельщик получит 90 тысяч евро компенсации за серьезную травму, полученную им во время футбольного матча в Афинах.
Ахиллеасу Драгунису, находясь на футбольном матче между "Олимпиакосом" и "Панатинаикосом" в Афинах, был ранен выстрелом из ракетницы. Осветительная ракета разбила болельщику очки, и осколки впились ему в лицо. Несмотря на ряд хирургических операций, Драгунис потерял зрение в одном глазу.
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