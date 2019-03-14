Полуфинал УХЛ в Кременчуге завершился драмой

В Кременчуге состоялся второй матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч, в котором местный ХК "Кременчук" принимал "Днепр". Накануне этой игры херсонцы вели в серии 1:0.

Первый период матча оказался безголевым, несмотря на 17 бросков по воротам, которые команды суммарно нанесли по воротам соперников. В середине второго периода счёт в игре открыл 17-летний Артём Целогородцев, но уже на 39-й минуте большинство реализовал Тимур Гриценко, сравняв счет.

В третьем периоде команды также обменялись заброшенными шайбами: своими шансами у чужих ворот воспользовались Иван Дунаев и Алексей Зайцев. Под конец основного времени "Кременчук" и "Днепр" пытались сыграть как можно более аккуратно, и игра перешла в овертайм.

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На 65-й минуте встречи Валентин Сирченко получил удаление за умышленный выброс шайбы, чем воспользовались кременчужане – Владислав Грицких "пробил" Олега Петрова, и принес победу своей команде.

После второго матча серия переезжает в Херсон – там "Днепр" и "Кременчук" сыграют 16 и 18 марта.

"Кременчук" - "Днепр" 3:2 ОТ (0:0; 1:1; 1:1; 1:0)

Шайбы: 0:1 Целогородцев (Черемнов, Матвиенко), 35:45. 1:1 Гриценко (Ворона - больш.), 38:28. 1:2 Дунаев (Янишевский), 46:23. 2:2 Зайцев (Грицких, Толстушко), 39:25. 3:2 Грицких (Зайцев, Киселёв), 65:03.

Кременчук: Бояршинов; Толстушко - Грицких, Горлушко - Хришпенц, Шпак - Боевых, Роганов - Варивода; Киселёв - Фурса - Зайцев, Тютченко (А) - Шиманский - Ворона, Савченко - Красильников - Чорный, Ефимочкин - Кривошапкин (А) - Гриценко (К).

Днепр: Петров; Белоусов (А) - Шулешов, Пугачёв - Матвиенко, Декало - Сирченко, Будько - Матусевич; Золотухин - Коваленко - Жвачкин (К), Бондаренко - Дунаев - Янишевский, Черемнов - Ромащенко (А) - Макарицкий, Тимченко - Целогородцев - Зык.

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