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Погиб 17-летний украинский хоккеист

3.2тЧитать новость на украинском

Форвард хоккейного клуба "Днепр" из Херсона и кандидат в юниорскую сборную Украины Эдуард Жук погиб в возрасте 17 лет. По имеющейся информации спортсмен утонул в реке. Эдуард был воспитанником донецкой школы хоккея. С 2014 года юноша успешно проявлял себя в Херсоне, побеждая в детско-юношеских турнирах, говорится в сообщении Xsport.ua.

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В минувшем сезоне хоккеист в составе "Днепра" завоевал серебро Юношеской хоккейной лиги.

OBOZREVATEL выражает искренние соболезнования родным и близким парня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Канаде автокатастрофа унесла жизнь местного хоккеиста, его жены и их троих детей.

Место
УкраинаХерсон
Объект
Сборная Украины по хоккею
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