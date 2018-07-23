Погиб 17-летний украинский хоккеист

Форвард хоккейного клуба "Днепр" из Херсона и кандидат в юниорскую сборную Украины Эдуард Жук погиб в возрасте 17 лет. По имеющейся информации спортсмен утонул в реке. Эдуард был воспитанником донецкой школы хоккея. С 2014 года юноша успешно проявлял себя в Херсоне, побеждая в детско-юношеских турнирах, говорится в сообщении Xsport.ua.

Новости В России погиб серебряный призер молодежного ЧМ по хоккею

В минувшем сезоне хоккеист в составе "Днепра" завоевал серебро Юношеской хоккейной лиги.

OBOZREVATEL выражает искренние соболезнования родным и близким парня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Канаде автокатастрофа унесла жизнь местного хоккеиста, его жены и их троих детей.