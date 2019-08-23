"Подстава и провокация": в России закатили истерику из-за дисквалификации звезды сборной

Бывший игрок сборной России по хоккею Антон Николишин назвал провокацией западных организаций кокаиновый скандал с Евгением Кузнецовым.

Чемпион мира-93 не верит в вину своего соотечественника, и возмутился действиями Международной хоккейной федерации (IIHF).

Евгений Кузнецов

"При чем тут вообще конец карьеры? Я не верю в эту новость и не верю в то, что у Жени что-то нашли. Почему IIHF публикует такие заявления спустя три месяца? И, кстати, к НХЛ это не имеет вообще никакого отношения. Главное, что хочу сказать: я не понимаю, кому и зачем это нужно и выгодно. Тянули, тянули и теперь выдали. Все это похоже на какую-то провокацию и подставу", – цитирует Николишина Чемпионат.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года после того, как провалил допинг-тест во время чемпионата мира-2019. В пробе спортсмена был найден кокаин, а сам хоккеист отказался от вскрытия пробы "Б".

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