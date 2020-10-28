Победа "Сокола" и разгром от "Донбасса": результаты УХЛ Париматч 28 октября

28 октября, состоялись 2 матча УХЛ. "Сокол" вышел победителем из перестрелки с "Днепром", "Ледяные Волки" разгромно уступили, получив 9 шайб от "Донбасса".

В Херсоне "Днепр" на своей площадке принимал киевский "Сокол". Для обеих команд эта встреча стала первой очной игрой в истории. До этого команды еще ни разу встречались.

Уже к 3-й минуте игры команды обменялись по одной шайбе. У гостей, на 15 секунде, отметился Нименко, а у хозяев – Дорофеев.

До середины периода соперники имели еще по одному 100% голевому моменту, но здорово сыграли вратари клубов. Так, на 6-й минуте, кипер "щук" Петров отметился сэйвом, после выхода один в один Морозова. А Пеленский, через две минуты спас "Сокол", после выхода с ним на свидание Целогородцева.

В середине периода хозяева вышли вперед. Хоккеисты "Днепра, в меньшинстве здорово провели атаку и Крысанов, с передачи Швецова забросил вторую шайбу.

После пропущенного гола гости пошли в атаку, прижав "щук" к их воротам. Возле владений Петрова раз за разом начали возникать голевые моменты. В некоторых, вратарь спасал, а в некоторых, киевлян подводила точность. И тем не менее, за две минуты до конца периода "Сокол" сравнял счет. Точным броском отметился Панченко.

Вторая двадцатиминутка, практически прошла при полном преимуществе киевлян. Правда, еще вначале, херсонцы за счет высокого прессинга не давали гостям развернутся в атаке, но уже к 5-й минуте "щуки" подсели, а на 6-й пропустили гол. Капитан "Сокола" Морозов красиво прошел по левому флангу и отыграл под бросок Платонову, который результативно и завершил атаку – 3:2.

Ближе к экватору второго отрезка "Днепр" полностью подсел. И только благодаря удачным действиям Петрова, хозяева не пропустили еще парочку шайб. На 34 минуте "щуки" опасно огрызнулись, но Пеленский выручил гостей. Через две минуты вратарь "соколят" вновь спас команду.

За три минуты до конца второго периода команды обменялись по одной шайбе и на перерыв хоккеисты ушли при счете 4:3 в пользу "Сокола".

В заключительной двадцатиминутке любители хоккея стали свидетелями четырех заброшенных шайб. Вначале, на 28 секунде хоккеисты "Днепра" сравняли счет. Точным броском отличился Крысанов. Но уже через три минуты Павленко, с передачи Павлова, вновь вывел "Сокол" вперед. Еще через минуту, Панченко с передачи Середницкого записал свой первый хет-трик в составе гостей – 6:4. А на 53 минуте Михнов, с передачи Павленко, подвел окончательный счет в матче – 7:4.

И так, первый исторический поединок между "Днепром" и "Соколом" закончился убедительной победой киевской команды.

"Днепр" - "Сокол" 4:7 (2:2, 1:2, 1:3)

Голы: 0:1 – Нименко (Рубан), 00:15; 1:1 – Дорофеев (Каракулько-Зайцев), 02:46; 2:1 – Крысанов (Швецов-Вишняков), 09:25; 2:2 – Панченко, 18:50; 2:3 – Платонов (Морозов), 24:52; 2:4 – Панченко (Платонов), 37:08; 3:4 – Тимченко (Брага-Макаров), 37:38; 4:4 – Крысанов (Ратушный-Чернышенко), 40:28; 4:5 – Павленко (Павлов), 43:49; 4:6 – Панченко (Середницкий), 45:37; 4:7 – Михнов (Павленко-Сысак), 52:56.

Днепр: Петров (Хомутов); Белоусов - Макаров (К), Дорофеев - Ратушный, Афанасьев (А) - Матусевич, Мельник - Кругляков; Воробьёв - Гасников - Каракулько, Швецов - Крысанов - Зайцев, Целогородцев - Брага - Тимченко, Ганута - Чернышенко - Вишняков.

Сокол: (Пеленский); (Кубрицкий); Олендаренко - Голубич, Сысак - Платонов, Фирсов - Павлов, - ; Рубан - Кузьменко - Нименко, Михнов - Симчук - Морозов, Павленко - Панченко - Середницкий, Гончаренко - Пойманов - .

В Дружковке в рамках второго тура чемпионата Украинской хоккейной лиги Париматч встретились донецкий "Донбасс" и столичные "Ледяные Волки".

Матч гости начали очень уверенно, показав, что к старту в пятом сезоне УХЛ Париматч они готовы на 100%, но несколько быстрых попыток забросить успешно нейтрализовал Илья Андрюхов. Дальше дончане взяли инициативу в свои руки и трижды до конца периода прошили Андрея Стельмаха - по шайбе на свой счет записали Андрей Сигарев, Максим Разумов и Андрей Бирюков.

Отыгрываться киевляне начали только во второй двадцатиминутке, когда сначала капитан клуба Александр Панков "затолкал" шайбу в ворота Андрюхова, а потом Алексей Черемнов сократил отставание до минимальных 3:2.

Однако, такой расклад не понравился хозяевам матча и до конца вторых 20 минут встречи Шишлянников, Туркин и Костиков сделали счет 6:2 в пользу "Донбасса".

В третьем отрезке встречи дончане только увеличивали счет на табло и смогли еще трижды прошить голкипера киевлян - дубль на свой счет записал Александр Костиков, а также по шайбе на свой счет записали Виктор Захаров и Алексей Кожевников.

"Донбасс" — "Ледяные Волки" 9:2 (3:0, 3:2, 3:0)

Шайбы: 1:0 Сигарев (Журавлев, Шишлянников), 07:22; 2:0 Разумов (Карамнов, Кобелев), 13:22; 3:0 Бирюков (Сигарев), 18:23; 3:1 Панков, 23:44; 3:2 Черемнов (Сурин, Панков), 28:49; 4:2 Шишлянников (Сигарев, Бирюков), 32:35; 5:2 Туркин (Сигарев, Бирюков, больш.), 36:45; 6:2 Костиков (Карамнов), 38:37; 7:2 Костиков (Пангелов-Юлдашев), 42:47; 8:2 Захаров (Пангелов-Юлдашев, Буценко), 52:21; 9:2 Кожевников (Бирюков), 57:30;

Донбасс: Андрюхов (Дьяченко); Пангелов-Юлдашев - Журавлёв, Кожевников - Кобелев, Кутугин - Большаков, Садовиков - Трандафилов; Монс - Туркин (А) - Захаров (К), Шишлянников - Бирюков - Сигарёв, Милёхин - Буценко - Коренчук (А), Разумов - Карамнов - Костиков.

Ледяные Волки: Стельмах (Макаренко); Сысоев - Жигалов, Лучников - Неверов (А), Фроленко (А); Черемнов - Сурин - Панков (К), Абаджян - Воробьёв - Шапиро, Болотин - Андрющенко - Булах, - Борисов