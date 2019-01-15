Перспективный российский хоккеист устроил пьяный дебош в гостинице

Перспективный российский хоккеист Ярослав Косов угодил в громкий скандал. Спортсмен устроил дебош в одной из гостиниц Казани, за что его выставили из его нынешнего клуба – "Нефтехимика".
Инцидент произошел перед матчем с "АК Барсом" 30 декабря. Хоккеист в состоянии алкогольного опьянения отметился хулиганской выходкой.Администрация гостиницы вызвала правоохранителей, которые оштрафовали спортсмена на 500 рублей. Пресс-служба МВД подтвердила факт административного нарушения, сообщает Спорт-Экспресс.
Ярослав Косов
АК Барс
"Нефтехимик" тут же прекратил сотрудничество с Косовым без выплаты компенсации, однако на официальных ресурсах об этом не сообщил.
Хоккеист перешел в клуб из Нижнекамска в декабре прошлого года из московского "Спартака".
Как сообщал OBOZREVATEL, пассажирский самолет, следовавший из Сочи в Москву, совершил экстренную посадку в Воронеже из-за известного российского хоккеиста Олега Сапрыкина. Мужчина вел себя неадекватно и избил стюардессу.
Позже в сети появилось видео возмутительного поведения спортсмена на борту авиалайнера.
Сам хоккеист прокомментировал скандальный эпизод со своим участием, однако своей вины не признал.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "КХЛ" на OBOZREVATEL.