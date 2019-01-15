Перспективный российский хоккеист устроил пьяный дебош в гостинице

Перспективный российский хоккеист Ярослав Косов угодил в громкий скандал. Спортсмен устроил дебош в одной из гостиниц Казани, за что его выставили из его нынешнего клуба – "Нефтехимика".

Инцидент произошел перед матчем с "АК Барсом" 30 декабря. Хоккеист в состоянии алкогольного опьянения отметился хулиганской выходкой.Администрация гостиницы вызвала правоохранителей, которые оштрафовали спортсмена на 500 рублей. Пресс-служба МВД подтвердила факт административного нарушения, сообщает Спорт-Экспресс.

Ярослав Косов АК Барс

"Нефтехимик" тут же прекратил сотрудничество с Косовым без выплаты компенсации, однако на официальных ресурсах об этом не сообщил.

Хоккеист перешел в клуб из Нижнекамска в декабре прошлого года из московского "Спартака".

Как сообщал OBOZREVATEL, пассажирский самолет, следовавший из Сочи в Москву, совершил экстренную посадку в Воронеже из-за известного российского хоккеиста Олега Сапрыкина. Мужчина вел себя неадекватно и избил стюардессу.

Позже в сети появилось видео возмутительного поведения спортсмена на борту авиалайнера.

Сам хоккеист прокомментировал скандальный эпизод со своим участием, однако своей вины не признал.

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