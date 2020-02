Перелом: российские игроки НХЛ угодили в аварию

Российские хоккеисты Павел Бучневич и Игорь Шестеркин, которые выступают за "Нью-Йорк Рейнджерс", попали в серьезную аварию в США.

Как сообщает журналист USA Today Винс Меркольяно в социальной сети Twitter, за рулем автомобиля находился Шестеркин. Оба спортсмена были доставлены в больницу.

JD says Shesterkin and Buchnevich were in a car accident. Buch has no significant injuries. Igor has a rib fracture. He’ll be reassessed in a couple weeks. #NYR #NHLTradeDeadline