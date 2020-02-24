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24 февраля • обновлено в 19:06
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Перелом: российские игроки НХЛ угодили в аварию

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Российские хоккеисты Павел Бучневич и Игорь Шестеркин, которые выступают за "Нью-Йорк Рейнджерс", попали в серьезную аварию в США.

Как сообщает журналист USA Today Винс Меркольяно в социальной сети Twitter, за рулем автомобиля находился Шестеркин. Оба спортсмена были доставлены в больницу.

Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

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У Бучневича выявлено небольшое сотрясение, серьезных травм нет. А вот Шестеркину повезло меньше – у него сломано ребро. Предполагается, что россиянину предстоит несколько недель восстановления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче Национальной хоккейной лиги между "Каролиной" и "Торонто" произошла неординарная ситуация. Из-за травм сразу двух голкиперов команде из Канады пришлось выпускать на лед водителя ледозаливочной машины, который блестяще провел отведенное ему время и стал героем встречи.

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Читайте все новости по теме "НХЛ" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
НХЛ
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