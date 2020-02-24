Перелом: российские игроки НХЛ угодили в аварию

Российские хоккеисты Павел Бучневич и Игорь Шестеркин, которые выступают за "Нью-Йорк Рейнджерс", попали в серьезную аварию в США.

Как сообщает журналист USA Today Винс Меркольяно в социальной сети Twitter, за рулем автомобиля находился Шестеркин. Оба спортсмена были доставлены в больницу.

Игорь Шестеркин

JD says Shesterkin and Buchnevich were in a car accident. Buch has no significant injuries. Igor has a rib fracture. He’ll be reassessed in a couple weeks. #NYR #NHLTradeDeadline — Vince Z. Mercogliano (@vzmercogliano) February 24, 2020

У Бучневича выявлено небольшое сотрясение, серьезных травм нет. А вот Шестеркину повезло меньше – у него сломано ребро. Предполагается, что россиянину предстоит несколько недель восстановления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче Национальной хоккейной лиги между "Каролиной" и "Торонто" произошла неординарная ситуация. Из-за травм сразу двух голкиперов команде из Канады пришлось выпускать на лед водителя ледозаливочной машины, который блестяще провел отведенное ему время и стал героем встречи.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!