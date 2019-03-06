МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости хоккея

"Как для бомжей": канадский хоккеист рассказал о дичи в России

Читать материал на украинском

Экс-хоккеист чеховского "Витязя" Рид Симпсон поделился воспоминаниями о жизни в России. Канадский спортсмен был шокирован происходящим в стране, где он выступал.

"В день зарплаты в бухгалтерии стояла очередь, прямо как у грузовиков с бесплатной едой для бездомных. Игрокам давали пакеты с наличкой. Каждый боялся сказать, сколько на самом деле он зарабатывал", — цитирует Симпсона РИА Новости.

Рид Симпсон

Рид Симпсон

instagram.com/reid.p.simpson

Новости
Перспективный российский хоккеист устроил пьяный дебош в гостинице

Канадский хоккеист с ужасом вспоминает, как прибыл в Россию.

"В аэропорту ни одного объявления по-английски, я ничего не понимаю. Чем дальше мы уезжали от Москвы, тем становилось грустнее. 10 миль от центра — назад в прошлое на 20 лет", - поделился воспоминаниями Симпсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, хоккеист "Тороса" из Нефтекамска Владимир Бобылев стал настоящей звездой в болельщицких кругах после матча плей-офф Высшей лиги своей команды с "Динамо" из Санкт-Петербурга.

В конце второго тайма Бобылев сцепился с динамовцем Павлом Роттенбергом - 19-летним сыном российского миллиардера Аркадия Ротенберга, которого называют еще другом детства Владимира Путина.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
1
Смешно
4
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Это он ещё не видел дичи в украине
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Захаров Дмитрий, Дебил,речь хоккеиста шла о россии..Сука, что слабо,ответку держать?Украину вспомнил гад!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ukr Igore
Ukr Igore
Захаров Дмитрий, Ну, давай,с больной головы на здоровую.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги