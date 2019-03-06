"Как для бомжей": канадский хоккеист рассказал о дичи в России

Экс-хоккеист чеховского "Витязя" Рид Симпсон поделился воспоминаниями о жизни в России. Канадский спортсмен был шокирован происходящим в стране, где он выступал.

"В день зарплаты в бухгалтерии стояла очередь, прямо как у грузовиков с бесплатной едой для бездомных. Игрокам давали пакеты с наличкой. Каждый боялся сказать, сколько на самом деле он зарабатывал", — цитирует Симпсона РИА Новости.

Рид Симпсон instagram.com/reid.p.simpson

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Канадский хоккеист с ужасом вспоминает, как прибыл в Россию.

"В аэропорту ни одного объявления по-английски, я ничего не понимаю. Чем дальше мы уезжали от Москвы, тем становилось грустнее. 10 миль от центра — назад в прошлое на 20 лет", - поделился воспоминаниями Симпсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, хоккеист "Тороса" из Нефтекамска Владимир Бобылев стал настоящей звездой в болельщицких кругах после матча плей-офф Высшей лиги своей команды с "Динамо" из Санкт-Петербурга.

В конце второго тайма Бобылев сцепился с динамовцем Павлом Роттенбергом - 19-летним сыном российского миллиардера Аркадия Ротенберга, которого называют еще другом детства Владимира Путина.

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