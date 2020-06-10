Овечкин "влился в общий хор дураков", подержав афроамериканцев - Малосолов

Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин "влился в общий хор дураков, кающихся и платящих", после того, как принял участие в съемках видеоролика в поддержку афроамериканцев.

Такое мнение высказал бывший пресс-секретарь Российского футбольного союза (РФС) Андрей Малосолов, заявив, что "следующим шагом будет уступить свое место в "Вашингтон Кэпиталз" афроамериканцу, а самому пойти уличным уборщиком".

Ранее Овечкин вместе с владельцем "Вашингтона" Тедом Леонсисом и хоккеистами Никласом Бэкстремом, Ти Джей Оши, Джоном Карлсоном, Брэйденом Холтби и Томом Уилсоном принял участие в съемках видеоролика против расовой дискриминации и насилия в отношении темнокожих.

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