Овечкин в матче достал паяльник и поразил американцев - опубликовано видео

Пользователей соцсетей удивило видео с российским хоккеистом "Вашингтона" Александром Овечкиным, чинящим свой шлем паяльником во время матча.

В ролике россиянин при помощи паяльной лампы ремонтирует часть амуниции, с которой у него возникли проблемы в ходе игры.

stay hot babes 🔥 pic.twitter.com/JBJZ7c2jrG — Washington ☃️ Capitals (@Capitals) December 5, 2019

В комментариях юзеры не смогли сдержать эмоций.

"Русская машина" чинит сама себя", — иронично отметил jacob tribull.

"Он припаял застежку к шлему паяльной лампой. Это нормально, у нас в России всегда так делают", — написал россиянин, отвечая на вопросы англоязычных пользователей о том, что же делает хоккеист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Овечкин восхитился изменениями в России за последние года и стал жертвой оскорбительных комментариев в сети. Юзеры не смогли простить таких слов члену Путин-тим.

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