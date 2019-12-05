Главная Новости
5 декабря • обновлено в 19:38
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости хоккея

Овечкин в матче достал паяльник и поразил американцев - опубликовано видео

2.5т
Читать материал на украинском

Пользователей соцсетей удивило видео с российским хоккеистом "Вашингтона" Александром Овечкиным, чинящим свой шлем паяльником во время матча.

В ролике россиянин при помощи паяльной лампы ремонтирует часть амуниции, с которой у него возникли проблемы в ходе игры.

В комментариях юзеры не смогли сдержать эмоций.

"Русская машина" чинит сама себя", — иронично отметил jacob tribull.

"Он припаял застежку к шлему паяльной лампой. Это нормально, у нас в России всегда так делают", — написал россиянин, отвечая на вопросы англоязычных пользователей о том, что же делает хоккеист.

Новости
"Ждут проигрыша!" Овечкин взбесился из-за фанатов после провала России на чемпионате мира по хоккею

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Овечкин восхитился изменениями в России за последние года и стал жертвой оскорбительных комментариев в сети. Юзеры не смогли простить таких слов члену Путин-тим.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Автор
Максим Богданов
Персона
Александр Овечкин
Место
США
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
6
Смешно
4
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Овечкин в матче достал паяльник и поразил американцев ... Они же тупые, как и вы, рахули ... Американец бы пошел в магазин во время матча ... А вы рахули, ваще в эту тему не лезьте, хоккеисты, вам США еще клюшки не прислали ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги