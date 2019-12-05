Овечкин в матче достал паяльник и поразил американцев - опубликовано видео

Пользователей соцсетей удивило видео с российским хоккеистом "Вашингтона" Александром Овечкиным, чинящим свой шлем паяльником во время матча.
В ролике россиянин при помощи паяльной лампы ремонтирует часть амуниции, с которой у него возникли проблемы в ходе игры.
stay hot babes 🔥 pic.twitter.com/JBJZ7c2jrG— Washington ☃️ Capitals (@Capitals) December 5, 2019
В комментариях юзеры не смогли сдержать эмоций.
"Русская машина" чинит сама себя", — иронично отметил jacob tribull.
"Он припаял застежку к шлему паяльной лампой. Это нормально, у нас в России всегда так делают", — написал россиянин, отвечая на вопросы англоязычных пользователей о том, что же делает хоккеист.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Овечкин восхитился изменениями в России за последние года и стал жертвой оскорбительных комментариев в сети. Юзеры не смогли простить таких слов члену Путин-тим.
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