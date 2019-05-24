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Овечкин отметился жестоким приемом в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею: видео

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Главная звезда сборной России на чемпионате мира по хоккею Александр Овечкин отметился жестким приемом против соперника в четвертьфинале турнира, который в эти дни проходит в Словакии.

В поединке против команды США форварда "Вашингтон Кэпиталз" на полном ходу въехал в Брэди Скея. Хоккеист "звездно-полосатых" отдал передачу партнеру и тут же попал под силовой прием Александра.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

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От удара Скей вылетел за борт прямо на скамейку запасных российской сборной. В сети впечатлились этим эпизодом, особо отметив реакцию хоккеистов, которые в этот момент не участвовали в игре. Они практически невозмутимо отреагировали на момент, продолжив внимательно следить за матчем.

Напомним, что россияне в итоге отпраздновали победу – 4:3 и вышли в полуфинал, где сыграют с Финляндией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали видео самого драматичного момента чемпионата мира по хоккею 2019 года.

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Читайте все новости по теме "Кубок мира по хоккею" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок мира по хоккею
Персона
Александр Овечкин
Место
СловакияБратислава
Тег
сборная России по хоккею
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