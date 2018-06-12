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Лучший хоккеист России в прямом эфире "поглумился" над знаменитым ведущим: видео курьеза

3.1тЧитать новость на украинском

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился неординарной выходкой на The Tonight Show со знаменитым комиком Джимми Фэллоном на телеканале NBC. Он вместе с одноклубником кипером Брэйденом Холтби макнул ведущего вниз головой в Кубок Стэнли.

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Сперва Фэллон предложил выпить спортсменам шампанского из кубка через барные соломинки. После комик захотел несколько ускорить процесс. Хоккеисты откликнулись на просьбу, за ноги опустив Фэллона в трофей.

Напомним, клуб Ови накануне стал чемпионом Национальной хоккейной лиги впервые в своей истории. "Столичные" обыграли "Вегас" в серии до четырех побед 4:1.

Отметим, что для победы команде из Вашингтона понадобилось 42 сезона в НХЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, после финального матча Кубка Стэнли Александр Овечкин сделал заявление о продолжении карьеры.

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Тема
НХЛ
Персона
Александр Овечкин
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