Лучший хоккеист России в прямом эфире "поглумился" над знаменитым ведущим: видео курьеза

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился неординарной выходкой на The Tonight Show со знаменитым комиком Джимми Фэллоном на телеканале NBC. Он вместе с одноклубником кипером Брэйденом Холтби макнул ведущего вниз головой в Кубок Стэнли.

Сперва Фэллон предложил выпить спортсменам шампанского из кубка через барные соломинки. После комик захотел несколько ускорить процесс. Хоккеисты откликнулись на просьбу, за ноги опустив Фэллона в трофей.

Braden Holtby and Alexander Ovechkin bring the Stanley Cup onto the Tonight Show with Jimmy Fallon pic.twitter.com/cAqmeEXYFZ