Лучший хоккеист России в прямом эфире "поглумился" над знаменитым ведущим: видео курьеза

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился неординарной выходкой на The Tonight Show со знаменитым комиком Джимми Фэллоном на телеканале NBC. Он вместе с одноклубником кипером Брэйденом Холтби макнул ведущего вниз головой в Кубок Стэнли.
Сперва Фэллон предложил выпить спортсменам шампанского из кубка через барные соломинки. После комик захотел несколько ускорить процесс. Хоккеисты откликнулись на просьбу, за ноги опустив Фэллона в трофей.
Braden Holtby and Alexander Ovechkin bring the Stanley Cup onto the Tonight Show with Jimmy Fallon pic.twitter.com/cAqmeEXYFZ— Brady Trettenero (@BradyTrett) 12 червня 2018 р.
Напомним, клуб Ови накануне стал чемпионом Национальной хоккейной лиги впервые в своей истории. "Столичные" обыграли "Вегас" в серии до четырех побед 4:1.
Отметим, что для победы команде из Вашингтона понадобилось 42 сезона в НХЛ.
Как сообщал OBOZREVATEL, после финального матча Кубка Стэнли Александр Овечкин сделал заявление о продолжении карьеры.
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