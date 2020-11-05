Овечкин восхитился Путиным и получил ответ от россиян в сети

Знаменитый российский хоккеист американского клуба "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин получил порцию оскорблений от российских болельщиков после того, как восхитился президентом РФ Владимиром Путиным.

В разговоре с Тиной Канделаки в рамках проекта "Специальный гость" Овечкин объяснил, зачем создал движение Putin Team.

" Я просто поддерживаю своего президента. Я его очень сильно уважаю. И я хотел, чтобы реально у нас была Putin Team. Мне просто нравится, как наша страна сейчас... Я живу в Америке. Я вижу, как положительно относятся к нашему президенту. Самое главное, что я же простой человек. Я общаюсь с простыми людьми. И каждый человек, с кем я общаюсь, все доверяют Владимиру Владимировичу. Поэтому это самое главное – доверие", – сказал Овечкин.

После этого на хоккеиста посыпались критические замечания от фанатов.

"Хорошо любить и уважать из Америки, и самое главное это так патриотично, осталось хлопнуть бургер за здоровье деда", – говорится в комментариях.

На хоккеиста посыпались критические замечания от фанатов sports.ru

Юзеры резонно замечают, что Овечкин бывает на родине очень редко.

"Чувак приезжает в Россию раз в год на пару дней. Тусует по самым крутым заведениям Москвы, принимает участие в различных шоу. Конечно, у него Россия цветет и пахнет. Работа, дом и семья у него в Америке, а Россия чисто побухать и расслабиться от работы на недельку", – пишут пользователи.

Юзеры резонно замечают, что Овечкин бывает на родине очень редко. sports.ru

Остальные фанаты отмечают невысокий интеллектуальный уровень спортсмена.

Фанаты отмечают невысокий интеллектуальный уровень спортсмена. sports.ru

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