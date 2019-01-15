''Отстранен'': вокруг вратаря сборной России вспыхнул грандиозный скандал в НХЛ

Вратарь сборной России Сергей Бобровский стал фигурантом громкого скандала после очередного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В игре "Коламбуса" и "Тампа-Бэй" голкипер досрочно покинул скамейку запасных, вызвав гнев главного тренера.

Наставник "Коламбуса" решил заменить Бобровского за 11 минут и 7 секунд до конца третьего периода. Россиянин вместо того, чтобы отправиться на скамейку запасных, ушел в раздевалку. Когда один из представителей тренерского штаба направился на поиски голкипера, тот принимал душ и не смог бы в случае необходимости продолжить игру, пишет "Спорт-Экспресс".

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Сергей Бобровский

Такие действия Бобровского разъярили не только тренера его команды, но и партнеров. В результате состоялось общее собрание, на котором было принято решение отстранить россиянина от поединка против "Нэшвилла".

"Если ты главная звезда команды, самый дорогой хоккеист – правила все равно те же. Ценности одинаковы для всех", – прокомментировал генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекалайнен.

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