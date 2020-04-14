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14 апреля • обновлено в 23:50
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"Отмерло четыре слоя в легких": олимпийский чемпион по хоккею предостерег неверящих в коронавирус

5.1т
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Российский олимпийский чемпион по хоккею Владимир Малахов для тех, кто не верит в опасность пандемии коронавируса, привел случаи своих знакомых.

Владимир Малахов

Владимир Малахов

"Людям, которые не верят в угрозу вируса, я бы посоветовал почитать и посмотреть в интернете, как протекает эта болезнь. У меня двое знакомых в Москве перенесли коронавирус, болезнь протекала очень тяжело. Мой друг рассказал, что у него отмерло четыре слоя в легких. Люди не верят, а потом поздно будет. Понимаю, что пишут о том, что люди в легкой форме болеют. Да, такая вероятность есть. Но зачем рисковать, если ты можешь умереть? К сожалению, многие не осознают всю серьезность ситуации. Понятно, что никто не хочет сидеть дома, это тяжело", - цитирует 51-летнего экс-спортсмена sport24.

Ранее Малахов рассказал об "ужасной ситуации" в Нью-Йорке и сравнил ее с войной.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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