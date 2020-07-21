Открытый кубок Донбасса-2020. Даты проведения и состав участников
Открытый кубок Донбасса стартует 25 августа.
Большой хоккей возвращается в Украину! С 25 по 27 августа в Дружковке на льду арены "Альтаир" состоится девятый розыгрыш престижного предсезонного турнира – Открытого кубка Донбасса.
Четыре лучшие клуба нашей страны сойдутся в борьбе за главный трофей соревнования. На льду "Альтаира" сразятся:
"Белый Барс" Белая Церковь
"Днепр" Херсон
"Донбасс" Донецк
"Кременчук" Кременчуг
Расписание матчей Открытого кубка Донбасса, подробную информацию об участниках турнира и трансляциях матчей ожидайте на официальных сайтах УХЛ и ХК "Донбасс".
Решение о возможности посещения матчей болельщиками будет принято в соответствии с рекомендациями МОЗ Украины.
Источник:ХК Донбасс
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