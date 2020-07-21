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Открытый кубок Донбасса-2020. Даты проведения и состав участников

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Хоккей
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Открытый кубок Донбасса

Открытый кубок Донбасса стартует 25 августа.

Большой хоккей возвращается в Украину! С 25 по 27 августа в Дружковке на льду арены "Альтаир" состоится девятый розыгрыш престижного предсезонного турнира – Открытого кубка Донбасса.

Четыре лучшие клуба нашей страны сойдутся в борьбе за главный трофей соревнования. На льду "Альтаира" сразятся:

  • "Белый Барс" Белая Церковь

  • "Днепр" Херсон

  • "Донбасс" Донецк

  • "Кременчук" Кременчуг

Расписание матчей Открытого кубка Донбасса, подробную информацию об участниках турнира и трансляциях матчей ожидайте на официальных сайтах УХЛ и ХК "Донбасс".

Решение о возможности посещения матчей болельщиками будет принято в соответствии с рекомендациями МОЗ Украины.

Источник:ХК Донбасс
УкраинаЧемпионат Украины по хоккеюХК Донбасс
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