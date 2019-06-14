Опубликовано видео с места убийства жены легендарного российского вратаря (18+)

Следственный комитет Российской Федерации обнародовал видео с места убийства жены легендарного хоккеиста Максима Соколова.
Трагедия произошла накануне в поселке Новая Романовка Ленинградской области. Ирина Соколова, вероятнее всего, была убита одним из своих сыновей – 15-летним Арсением или 18-летним Максимом.
место убийства Ирины Соколовой
кадр из видео
При этом главным подозреваемым следствие считает младшего сына вице-чемпиона мира 2002 года. Молодой человек допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого, в ходе допроса он подробно изложил свою версию событий.
На видео можно увидеть подъезд к коттеджу, а также следы крови, орудие убийства.
Внимание! Видео 18+
Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Арсения Соколова его брат якобы готовил ритуальное убийство себя и всей семьи. При этом следователи ставят под сомнение версию 15-летнего юноши, который занимается фехтованием.
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