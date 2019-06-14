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/Новости хоккея

Опубликовано видео с места убийства жены легендарного российского вратаря (18+)

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Следственный комитет Российской Федерации обнародовал видео с места убийства жены легендарного хоккеиста Максима Соколова.

Трагедия произошла накануне в поселке Новая Романовка Ленинградской области. Ирина Соколова, вероятнее всего, была убита одним из своих сыновей – 15-летним Арсением или 18-летним Максимом.

место убийства Ирины Соколовой

место убийства Ирины Соколовой

кадр из видео

При этом главным подозреваемым следствие считает младшего сына вице-чемпиона мира 2002 года. Молодой человек допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого, в ходе допроса он подробно изложил свою версию событий.

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На видео можно увидеть подъезд к коттеджу, а также следы крови, орудие убийства.

Внимание! Видео 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Арсения Соколова его брат якобы готовил ритуальное убийство себя и всей семьи. При этом следователи ставят под сомнение версию 15-летнего юноши, который занимается фехтованием.

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Место
РоссияСанкт-Петербург
Тег
сборная России по хоккею
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