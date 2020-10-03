Определился второй финалист плей-офф УХЛ Париматч

3 октября, в Херсоне состоялся шестой поединок в полуфинальной серии плей-офф чемпионата УХЛ Париматч между местным "Днепром" и донецким "Донбассом". До этой встречи дончане вели в счете в серии до четырех побед - 3:2.

Более уверенно в первом периоде матча смотрелся "Донбасс", который с первых же минут показал, что нацелен завершить серию в Херсоне. Спустя три минуты это вылилось в результат - Никита Милехин забросил первую достаточно быструю шайбу в ворота "Днепра", прошив Александра Хомутова.

На экваторе периода Хомутов получил повреждение и его в воротах заменил Олег Петров, однако и этот голкипер не смог защитить "щук" от пропущенного гола. На 13-й минуте матча Александр Костиков красиво отработал защитников и отправил шайбу точно в девятку ворот Петрова. Таким образом, на первый перерыв команды ушли с преимуществом донецкого клуба.

Вернуться в игру "щуки" смогли через пять минут после старта второго периода - Алексей Янишевский красиво низом отправил шайбу между щитков Трифонова и отыграл одну шайбу. Однако, до конца периода болельщики, даже при обилии опасных моментов у ворот обеих команд, заброшенных шайб так и не увидели.

Третья двадцатиминутка прошла по сценарию первой - "Донбасс" владел преимуществом, а "Днепр" пытался отыграться и сравнять счет в матче. Несмотря на это, счет в третьем периоде изменился только на последних секундах встречи, когда Филипп Пангелов-Юлдашев отправил шайбу в пустые ворота "Днепра", установив окончательный счет 3:1 в пользу дончан.

Таким образом, "Донбасс" со счетом в серии 4:2 вышел в финал плей-офф чемпионата УХЛ Париматч и в битве за главный трофей турнира сойдется с "Кременчуком".

"Днепр" - "Донбасс" 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Счет в серии 4:2

Шайбы: 0:1 Милехин (Костиков), 03:22; 0:2 Костиков, 13:06; 1:2 Янишевский (Ратушный), 25:48; 1:3 Пангелов-Юлдашев (Милехин, пустые ворота), 59:14;

Днепр: Хомутов (Петров- с 05:10); Белоусов - Макаров (А), Декало - Дорофеев, Афанасьев (А) - Ратушный, Кругляков - Матусевич; Янишевский - Гасников - Зайцев, Каракулько - Крысанов - Жвачкин (К), Тимченко - Брага - Целогородцев, Абаджян - Чернышенко

Донбасс: Трифонов (Дьяченко); Кутугин - Григорьев, Кожевников - Журавлёв, Пангелов-Юлдашев - Большаков; Монс - Туркин - Казаковцев, Лялька (А) - Буценко - Коренчук (А), Разумов - Захаров (К) - Карпенко, Милёхин - Карамнов - Костиков.