Определился соперник России в финале чемпионата мира по хоккею U-20

Соперником сборной России по хоккею в финале молодежного чемпионата мира (МЧМ) стала команда Канады.

Сборная России по хоккею

В полуфинале "кленовые листья" уничтожили сверстников из Финляндии, победив со счетом 5:0.

Решающий матч состоится в воскресенье, 5 января. Начало в 20:00. 44-й турнир МЧМ под эгидой ИИХФ проходил в чешских городах Острава и Тршинец с 26 декабря 2019 года.

Напомним, что в субботу, 4 января, хоккейная сборная России в драматичном полуфинале МЧМ лишь в дополнительное время обыграла сверстников из Швеции (5:4).

Ранее в четвертьфинале подопечные Валерия Брагина разобрались со Швейцарией, победив со счетом 3:1.

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