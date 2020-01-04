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4 января • обновлено в 23:14
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Определился соперник России в финале чемпионата мира по хоккею U-20

1.7т
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Соперником сборной России по хоккею в финале молодежного чемпионата мира (МЧМ) стала команда Канады.

Сборная России по хоккею

Сборная России по хоккею

В полуфинале "кленовые листья" уничтожили сверстников из Финляндии, победив со счетом 5:0.

Решающий матч состоится в воскресенье, 5 января. Начало в 20:00. 44-й турнир МЧМ под эгидой ИИХФ проходил в чешских городах Острава и Тршинец с 26 декабря 2019 года.

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Напомним, что в субботу, 4 января, хоккейная сборная России в драматичном полуфинале МЧМ лишь в дополнительное время обыграла сверстников из Швеции (5:4).

Ранее в четвертьфинале подопечные Валерия Брагина разобрались со Швейцарией, победив со счетом 3:1.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпионат мира по хоккею
Место
Чехия Острава
Тег
сборная России по хоккею
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
в хоккей играют настоящие мужчины... да, кклы?
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Ку Алексей
Ку Алексей
а где мощная сборная Украины? Кремлю феерично нож в спину втыкает?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Это Суперфинал.
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