В сенсационном финале определился чемпион мира по хоккею

Сборная Финляндии выиграла 83-й чемпионат мира по хоккею с шайбой ИИХФ, который проходил в Словакии, в городах Братислава и Кошице, с 10 по 26 мая.

В финальном матче Суоми, на 75% состоящие из молодых игроков, сенсационно обыграли опытную команду Канады - 3:1.

"Кленовые листья" уверенно начали встречу и смогли повести на 11 минуте, усилиями Ши Теодора. Финны на 6-й минуте имели прекрасный шанс открыть счет, но Каски не реализовал буллит, исполнив его бесхитростно. Мюррей легко справился с кистевым броском.

Во втором периоде финны взвинтили темп и смогли ликвидировать минимальное отставание. Марко Анттила на 23-й минуте своим прицельным броском распечатал канадские ворота — 1:1.

Капитан сборной Финляндии на этом не остановился и на 43-й минуте забил победную шайбу. Савинайнен из-за ворот отпасовал на пятак, откуда Анттила бросил под перекладину — шайба прошла над плечом вратаря.

За 4 минуты до конца хоккеисты Финляндии забили третий гол, сняв вопрос о победителе.

Канада – Финляндия – 1:3

1:0 – 10 Теодор (Макканн, Манта)

1:1 – 22 Анттила (Ойямяки, Маннинен)

1:2 – 42 Анттила (Савинайнен)

1:3 – 55 Песонен (Тюрвяйнен)

Отметим, что именно Анттила стал автором единственной и победной шайбы в полуфинале Россия - Финляндия. Его гол выбил из борьбы основных претендентов на "золото"

Напомним, что ранее состоялся матч за третье место, в котором сборная России лишь в серии буллитов обыграла чехов. Основное время и овертайм завершились с счетом 2:2.

