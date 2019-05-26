В сенсационном финале определился чемпион мира по хоккею

Сборная Финляндии выиграла 83-й чемпионат мира по хоккею с шайбой ИИХФ, который проходил в Словакии, в городах Братислава и Кошице, с 10 по 26 мая.
В финальном матче Суоми, на 75% состоящие из молодых игроков, сенсационно обыграли опытную команду Канады - 3:1.
.@leijonat TAKE THE GOLD! #CANFIN #IIHFWorlds pic.twitter.com/NHMkHEQ3Mw— IIHF (@IIHFHockey) 26 мая 2019 г.
"Кленовые листья" уверенно начали встречу и смогли повести на 11 минуте, усилиями Ши Теодора. Финны на 6-й минуте имели прекрасный шанс открыть счет, но Каски не реализовал буллит, исполнив его бесхитростно. Мюррей легко справился с кистевым броском.
Defender with moves 🕺 @stheodore17 for @HC_Men #CANFIN #IIHFWorlds @GoldenKnights— IIHF (@IIHFHockey) 26 мая 2019 г.
Watch the best highlights at https://t.co/UN4KhitcC3 pic.twitter.com/cptVeEeMpL
Во втором периоде финны взвинтили темп и смогли ликвидировать минимальное отставание. Марко Анттила на 23-й минуте своим прицельным броском распечатал канадские ворота — 1:1.
The captain strikes again! @leijonat @jokerithc #CANFIN #IIHFWorlds— IIHF (@IIHFHockey) 26 мая 2019 г.
Watch the best highlights at https://t.co/UN4KhitcC3 pic.twitter.com/Hia9AXSNCx
Капитан сборной Финляндии на этом не остановился и на 43-й минуте забил победную шайбу. Савинайнен из-за ворот отпасовал на пятак, откуда Анттила бросил под перекладину — шайба прошла над плечом вратаря.
Anttila is leading the way for @leijonat #CANFIN #IIHFWorlds— IIHF (@IIHFHockey) 26 мая 2019 г.
Watch the best clips at https://t.co/UN4KhitcC3 pic.twitter.com/EBUr97j9Bb
За 4 минуты до конца хоккеисты Финляндии забили третий гол, сняв вопрос о победителе.
Harri Pesonen walks out of the corner to make it 3-1 @leijonat over @HC_Men at #IIHFWorlds pic.twitter.com/5P5OoCZXN5— IIHF (@IIHFHockey) 26 мая 2019 г.
Канада – Финляндия – 1:3
1:0 – 10 Теодор (Макканн, Манта)
1:1 – 22 Анттила (Ойямяки, Маннинен)
1:2 – 42 Анттила (Савинайнен)
1:3 – 55 Песонен (Тюрвяйнен)
Канада – Финляндия
Канада – Финляндия
Канада – Финляндия
Канада – Финляндия
Отметим, что именно Анттила стал автором единственной и победной шайбы в полуфинале Россия - Финляндия. Его гол выбил из борьбы основных претендентов на "золото"
Напомним, что ранее состоялся матч за третье место, в котором сборная России лишь в серии буллитов обыграла чехов. Основное время и овертайм завершились с счетом 2:2.
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