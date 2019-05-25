Определились финалисты чемпионата мира по хоккею

Сборная Канады по хоккею стала вторым финалистом чемпионата мира-2019, который проходит в Словакии. За "золото" мундиаля "кленовые листья" сразятся с Финляндией.

В 1/2 финала канадцы уничтожили команду Чехии, выиграв со счетом 5:1. С первых секунд номинальные хозяева льда владели абсолютной инициативой и без проблем отметились голами в каждом из периодов. Лишь в концовке третьей двадцатиминутки чехи смогли забить шайбу престижа.

Канада – Чехия – 5:1

1:0 – 5 Стоун (Стечер)

2:0 – 20 Нерс (Кутюрье)

3:0 – 25 Дюбуа (Стоун, Маршессо)

4:0 – 46 Террис (Манта)

5:0 – 53 Шабо (Строум, Хенрик)

Канада - Чехия

Канада - Чехия

Канада - Чехия

Канада - Чехия

Канада - Чехия

Напомним, что ранее в первом полуфинале команда Финляндии минимально обыграла сборную России. После этого болельщики затравили россиян за позорный результат.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Канады в невероятном триллере обыграла команду Швейцарию в четвертьфинале чемпионата мира. "Кленовым листьям" удалось перевести игру в овертайм за 0,4 секунды до финальной сирены. В сети было опубликовано видео момента.

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