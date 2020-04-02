Онлайн-баттл "Без клюшек": УХЛ запускает новое шоу на YouTube

Карантин - не помеха общаться с любимыми хоккеистами и хорошо проводить время, ведь это можно сделать не вставая с дивана.

В четверг, 2 апреля, в 19:00 Украинская хоккейная лига совместно с ТМ "Parimatch" проведут первый онлайн-баттл "Без клюшек" на Youtube-канале УХЛ. Участниками первой программы станут игроки "Донбасса" и "Днепра" Севастьян Карпенко и Никита Коваленко, а проводить баттл будет ведущий Иван Унку.

В ходе баттла хоккеисты не только определят сильнейшего вне ледовой площадки, но и пообщаются с болельщиками, ответив на все их вопросы. Также в ходе программы мы разыграем среди фанатов призы от ТМ "Parimatch" и обещаем подарить всем фанатам массу позитивных эмоций.

В комментариях под этим постом все болельщики могут оставить свои вопросы Севастьяну Карпенко и Никите Коваленко.

Онлайн-баттл будет доступен в прямом эфире на Youtube-канале УХЛ, а также в этой новости, начиная с 19:00.

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