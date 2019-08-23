Официально: звезда сборной России попался на кокаине

Напарник Александра Овечкина по атаке сборной России по хоккею Евгений Кузнецов дисквалифицирован на 4 года за допинг. У россиянина во время чемпионата мира-2019 обнаружили в пробе кокаин.

Евгений Кузнецов sportbox.ru

Спортсмен отказался от вскрытия пробы "В", что означает автоматически признание вины, сообщает kp.ru.

Отсчет дисквалификации хоккеиста считается с 13 июня 2019 года.

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Напомним, несколько месяцев назад Евгений Кузнецов, выступающий в НХЛ за "Вашингтон Кэпиталз", оказался в эпицентре скандала. Так, в СМИ было опубликовано видео, на котором он находился в номере гостиницы и разговаривал по телефону. В ролике можно заметить, что перед ним рассыпан белый порошок, а за спиной спортсмена, на кровати лежит спящая девушка.

В НХЛ провели расследование по этому видео. В мае дело было закрыто.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хоккеист сборной России разбил главный пропагандистский миф Кремля о спорте.

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