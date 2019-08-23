Официально: звезда сборной России попался на кокаине

Напарник Александра Овечкина по атаке сборной России по хоккею Евгений Кузнецов дисквалифицирован на 4 года за допинг. У россиянина во время чемпионата мира-2019 обнаружили в пробе кокаин.
Евгений Кузнецов
sportbox.ru
Спортсмен отказался от вскрытия пробы "В", что означает автоматически признание вины, сообщает kp.ru.
Отсчет дисквалификации хоккеиста считается с 13 июня 2019 года.
Напомним, несколько месяцев назад Евгений Кузнецов, выступающий в НХЛ за "Вашингтон Кэпиталз", оказался в эпицентре скандала. Так, в СМИ было опубликовано видео, на котором он находился в номере гостиницы и разговаривал по телефону. В ролике можно заметить, что перед ним рассыпан белый порошок, а за спиной спортсмена, на кровати лежит спящая девушка.
Evgeny Kuznetsov caught sniffing cocaine on video #Washington #washingtoncapitals #NHL pic.twitter.com/KCtetXzsox— HockeyTroll.ca (@Hockeytroll_ca) 27. maj 2019
В НХЛ провели расследование по этому видео. В мае дело было закрыто.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хоккеист сборной России разбил главный пропагандистский миф Кремля о спорте.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "допинговый скандал" на OBOZREVATEL.