Обзор 29-го тура Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч

13 января прошли три поединка 29-го тура Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч. В рамках эти встреч в Киеве местные "Волки" оказали достойное сопротивление "Кременчуку", но уступили в конце матча, херсонский "Днепр" не имел проблем с харьковским МХК "Динамо", а "Донбасс" всухую разгромил "Белый Барс".

"Ледяные Волки" – "Кременчук" 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Исходя из результата и хода игры, наиболее интересным и интригующим получился поединок в столице. "Ледяные Волки" провели неплохой матч против "Кременчука". Богдан Полищук вывел гостей вперёд в первом периоде, и казалось, что это начало очередного погрома киевлян. Но не тут-то было – хозяева не отпускали оппонентов в отрыв, довольно надёжно защищались, а также не забывали остро отвечать.

Интрига закрутилась в заключительные 20 минут. Сперва "Волки" сравняли счёт после ошибки обороны кременчужан – точный бросок нанёс Михаил Бурнатов. Подопечные Александра Савицкого сумели вернуть утраченное лидерство только в завершающие пять минут. Владислав Грицких забил второй гол в равных составах, а в меньшинстве удалось поразить ворота Никиты Глотова форварду гостей Алексею Вороне. 3:1 – непростая, но очень важная победа "горожан". "Кременчук" прервал серию из трёх поражений подряд.

МХК "Динамо" – "Днепр" 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

В подобном ключе развивались события и в следующей встрече тура, где "Динамо" принимало лидера первенства из Херсона. Несмотря на статус аутсайдера матча, подопечные Александра Куликова неплохо проявили себя в стартовом периоде. Поэтому на перерыв команды ушли при нулях на табло.

Хоккеисты "Днепра" нашли свой шанс в дебюте второй 20-минутки: Никита Коваленко забросил десятую шайбу в сезоне. Этот гол несколько успокоил игру, а херсонцы обрели необходимую уверенность. Приспав бдительность соперника, коллектив Дмитрия Пидгурского провёл вторую результативную атаку – Николай Коляда реализовал большинство. В третьем периоде укрепил перевес гостей Иван Золотухин. Как ни старались "динамовцы", но помешать Олегу Петрову записать в актив восьмой шатаут в сезоне они не смогли.

"Донбасс" – "Белый Барс" 7:0 (2:0, 1:0, 4:0)

Несколько неожиданно "Донбасс" всухую разгромил "Белый Барс", сотворивший сенсацию в прошлом туре. Тогда подопечные Константина Буценко победили на выезде "Кременчук" 5:4. Что-то подобное от команды ждали и в противостоянии с "Донбассом". Но в этом поединке белоцерковчане ничего не смогли поделать с оппонентом, который набрал крейсерский ход. Открыл счёт во встрече Александр Костиков, а под конец периода удвоил преимущество дончан Максим Разумов.

В середине матча третью шайбу за "Донбасс" дальним броском записал в свой актив Артём Пуголовкин. Избиение "Белого Барса" продолжилось в третьем периоде. По очереди забивали Илья Смирнов, Максим Разумов (дебютный дубль форварда), Илья Коренчук и Юрий Сильницкий. Итоговые 7:0 означали, что Богдан Дьяченко оставил свои ворота в неприкосновенности, а донецкий клуб продлил мощную серию до 13 побед подряд в УХЛ, 9 из которых на своей арене.

На данный момент турнирная таблица третьего сезона УХЛ-Пари-Матч выглядит таким образом:

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