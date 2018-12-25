Обзор 24-го тура Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч

3 декабря завершился 24 тур Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, в рамках которого МХК "Динамо" обыграл "Белый Барс", "Донбасс" увёз из Кременчуга три очка, а "Днепр" в Киеве разгромил "Ледяных Волков".

Тур открыли в Харькове, где МХК "Динамо" принимало принципиального противника "Белый Барс". Именно эти две команды на данном этапе чемпионата борются за четвертую строчку в турнирной таблице.

На игру "Динамо" вышло настроенным забрать три очка, однако, трудно сказать, что по игре белоцерковцы в чем-то уступали своему харьковскому оппоненту. Вплоть до середины третьего периода команды на равных боролись за победу, но на 51 минуте матча Игорь Худяков смог забросить третью, решающую шайбу в ворота "барсов" и добыть нужные три очка для своей команды.

Таким образом харьковский клуб с 15 набранными очками отрывается от четвёртого места на 6 очков.

Принципиальность встречи прослеживалась и в Кременчуге, где сражались лидер турнирной таблицы "Кременчук" и действующий чемпион Украины "Донбасс". Дончане, понимая своё положение в турнирной таблице на данном этапе чемпионата, всеми силами стараются отвоевывать утерянные позиции.

Это отобразилось и на табло - уже в середине первого периода в воротах "горожан" побывало три шайбы и скорее всего именно эти голы и предрешили исход встречи. Матч команды завершили со счетом 3:5 в пользу дончан, однако, по накалу эмоций на льду точно соответствовал принципиальности встреч этих клубов.

Таким образом "Донбасс" продлил свою победную серию до восьми матчей и сократил разрыв от второго места до 8 очков.

Очень уверенно провели этот матч киевляне и, наверное, одну из лучших игр в текущем сезоне. В середине второго периода на табло горели равные 3:3 и трудно было сказать, что "Волки" в чём-то уступали лидеру чемпионата. К слову, дублем в составе киевского клуба отметился Алексей Черемнов.

Однако, в третьем периоде команде Николая Сидорова не хватило сил и они "посыпались", пропустив сразу 4 шайбы и позволив довести счёт до разгромных 3:8. Но всё же стоит отметить характер и выдержку киевской команды, которая смогла здорово потрепать нервы своему оппоненту и неплохо показать зубы.

На данный момент турнирная таблица третьего сезона УХЛ-Пари-Матч выглядит таким образом:

Напомним, что 25 тур Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч состоится уже 24, 26 и 27 декабря. 24 декабря в 16:30 встретятся "Ледяные Волки" и "Донбасс" (прямая трансляция – телеканал XSPORT), 26 декабря в 18:45 "Белый Барс" примет "Днепр" (прямая трансляция – сайт XSPORT.ua), а днём позже тур в 18:30 закроют "Кременчук" и МХК "Динамо" (прямая трансляция – сайт XSPORT.ua).