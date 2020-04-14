Российский олимпийский чемпион по хоккею Владимир Малахов рассказал о пандемии коронавируса в США и сравнил ее с войной.

Пандемия коронавируса в США sport24

"Знаете, такое ощущение, что это сводки с боевых действий. В Нью-Йорке ужасная ситуация. Сейчас уже в Луизиане и в Чикаго обстановка стала ухудшаться. Трамп на днях впервые в истории страны ввел режим стихийного бедствия в 50 штатах. Чрезвычайного положения как такого нет, но что-то близкое. На улицу ты можешь выйти, но там очень мало машин и людей. Во Флориде негласный комендантский час с десяти вечера до пяти утра", - цитирует бывшего спортсмена Sport24.

По словам 51-летнего Малахова в продуктовых магазинах все соблюдают дистанцию

"Внутрь запускают только по пять человек. Сегодня с утра ходили с супругой в магазин, приехали к открытию, так еще простояли в очереди на вход минут 20. Вокруг все в масках и перчатках. Все это не нравится. Ну а что делать? Другого выхода нет", - отметил россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский нападающий американского хоккейного клуба "Питтсбург" Евгений Малкин высказался по поводу ситуации с коронавирусом в США, описав кошмар в Нью-Йорке.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!