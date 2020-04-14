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14 апреля • обновлено в 22:19
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"Обстановка стала ухудшаться": олимпийский чемпион рассказал об "ужасной ситуации" в Нью-Йорке

5.5т
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Российский олимпийский чемпион по хоккею Владимир Малахов рассказал о пандемии коронавируса в США и сравнил ее с войной.

Пандемия коронавируса в США

Пандемия коронавируса в США

sport24

"Знаете, такое ощущение, что это сводки с боевых действий. В Нью-Йорке ужасная ситуация. Сейчас уже в Луизиане и в Чикаго обстановка стала ухудшаться. Трамп на днях впервые в истории страны ввел режим стихийного бедствия в 50 штатах. Чрезвычайного положения как такого нет, но что-то близкое. На улицу ты можешь выйти, но там очень мало машин и людей. Во Флориде негласный комендантский час с десяти вечера до пяти утра", - цитирует бывшего спортсмена Sport24.

По словам 51-летнего Малахова в продуктовых магазинах все соблюдают дистанцию

"Внутрь запускают только по пять человек. Сегодня с утра ходили с супругой в магазин, приехали к открытию, так еще простояли в очереди на вход минут 20. Вокруг все в масках и перчатках. Все это не нравится. Ну а что делать? Другого выхода нет", - отметил россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский нападающий американского хоккейного клуба "Питтсбург" Евгений Малкин высказался по поводу ситуации с коронавирусом в США, описав кошмар в Нью-Йорке.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
"Вiдтепер нашi захiднi партнери дадуть нам дуже багато грошей, i ми переможемо..", - В. Вятрович. ))
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Гоша Злой
Гоша Злой
ну и чего это он не в скрепной московии напасть пережидает? неужели предатель?) нет - он на задании подрывает демократию....
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Гоша Злой, правильно, пёс с ней, с этой америкой, пусть хоть все передохнут.
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Спорт Хоккей

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