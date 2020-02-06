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7 февраля • обновлено в 08:33
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Невероятный случай: команда НХЛ забила две шайбы за шесть секунд

2.9т
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В матче НХЛ между "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Торонто Мейпл Лифс" случился крайне необычный случай, когда игроки американской команды забили две шайбы на протяжении шести секунд.

За 2:42 минуты до окончания первого периода хоккеист хозяев Мика Зибанежад забил первый гол в ворота "Торонто". "Рейнджерс" запрессинговали соперников после вбрасывания в центре поля и, отобрав шайбу, сумели переиграть голкипера после выхода один на один, когда до конца первой трети матча оставалось 2:36.

Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" празднуют забитую шайбу

Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" празднуют забитую шайбу

Две быстрых шайбы помогли хозяевам довести дело до победы со счетом 5:3, однако это не позволило команде улучшить свое турнирное положение – "Нью-Йорк" находится на 12-м месте в Восточной конференции с большим отставанием от зоны плей-офф.

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Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь "Аризона Койотис" Антти Раанта отразил шайбу "ударом скорпиона" во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Чикаго Блэкхоукс".

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НХЛ
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