Американский хоккеист канадского клуба "Оттава Сенаторс" Колин Эндрю Уайт отметился необычным ударом в матче регулярного сезона НХЛ.

Проигрывая 3:4 в поединке против "Тампа-Бэй Лайтнинг" 22-летний нападающий забил шайбу головой. После удара снаряд взлетел под крышу спорткомплекса. Уайт смог подставить шлем, от которого падающая шайба влетела в ворота.

Этот момент вызвал настоящую истерику у комментаторов, которые долго не смогли сдержать смех, шутя, что Колин спутал хоккей с футболом. Несмотря на радость игроков "Оттавы" судья не засчитал взятие ворот. Встреча завершилась со счетом 5:3.

Как сообщал OBOZREVATEL, канадский голкипер "Вегас Голден Найтс" Марк-Андре Флери порадовал публику по-настоящему невероятным сейвом в матче регулярного сезона НХЛ.

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