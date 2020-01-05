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5 января • обновлено в 13:08
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Необычный гол в НХЛ вызвал истерику у комментаторов

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Американский хоккеист канадского клуба "Оттава Сенаторс" Колин Эндрю Уайт отметился необычным ударом в матче регулярного сезона НХЛ.

Проигрывая 3:4 в поединке против "Тампа-Бэй Лайтнинг" 22-летний нападающий забил шайбу головой. После удара снаряд взлетел под крышу спорткомплекса. Уайт смог подставить шлем, от которого падающая шайба влетела в ворота.

Этот момент вызвал настоящую истерику у комментаторов, которые долго не смогли сдержать смех, шутя, что Колин спутал хоккей с футболом. Несмотря на радость игроков "Оттавы" судья не засчитал взятие ворот. Встреча завершилась со счетом 5:3.

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Автор
Максим Богданов
Тема
НХЛ
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