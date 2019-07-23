Не верит в кошмар: новые детали в деле об убийстве жены легенды российского хоккея

Появились новые сведения в деле об убийстве жены известного российского хоккеиста, вратаря Максима Соколова, где главным подозреваемым считают одного из сыновей экс-спортсмена.

Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, следователи за последний месяц дважды опросили старшего сына. Врачи разрешили оперативникам задавать парню вопросы: состояние Максима Соколова-младшего стабилизировалось, он уже может говорить. Однако ничего нового 18-летний Максим не сообщил - по его словам, день убийства он не помнит.

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Младший сын экс-голкипера - 15-летний Арсений - по-прежнему является главным подозреваемым в деле. Сейчас он живет с отцом, который нанял ему нескольких адвокатов. В то, что сын мог убить мать, Соколов-старший категорически не верит.

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 июня в поселке Новая Романовка Ленинградской области РФ была убита супруга вице-чемпиона мира по хоккею Максима Соколова Ирина. 45-летней женщине перерезали горло.

Кроме того, с тяжелыми ранениями в области груди и шеи был обнаружен 18-летний Максим Соколов-младший, который изначально считался подозреваемым в убийстве и попытке самоубийства.

Следственный комитет России 14 июня обнародовал видео с места убийства Ирины Соколовой.

15-летний сын Соколовых Арсений заявил, что его брат якобы готовил ритуальное убийство себя и всей семьи.

Спустя 72 часа после ареста 15-летнего подростка отпустили домой, не предъявив официальных обвинений. В пресс-службе областного Следкома аргументировали это поведением парня, положительными характеристиками и возрастом.

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