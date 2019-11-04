"Не имеет смысла..." Американский хоккеист рассказал о жизни в РФ

37-летний американский хоккеист Тим Стэплтон, который играл за российские клубы "Ак Барс", "Нефтехимик", "Металлург", "Спартак", в откровенном интервью рассказал об этапе своей карьеры в РФ.

Тим Стэплтон РИА Новости

"В России ты говоришь себе "What a f**k!" ("Что за фигня!" – Ред.) каждые два дня. Все, что не имеет смысла, там в порядке вещей. Когда я играл в "Нефтехимике", у нас сменилось пять тренеров за сезон. Кажется, к ноябрю. В какой-то момент мы не понимали, это, мать вашу, тренер или физиотерапевт", - говорит Стэплтон в интервью подкасту Spittin Chiclets.

О работе с одним из тренеров у американца сохранились неизгладимые впечатления.

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"Как-то мы проиграли 10 игр подряд. Пришли за зарплатой, а нам говорят – не платим вам, пока не победите. И вот мы победили, и нам привели Крикунова. Какой он долбанутый! Советская закалка. На второй день он заставил нас бегать. 10 километров. Ночью. Когда на улице шел сильный снег. Я не шучу. Мы добегали до его машины с включенными фарами, смотрели на этого ср**ого Крикунова и бежали вторую половину дистанции в другую сторону. И он вообще не говорил по-английски. Мы могли 20 минут делать одно упражнение, а он просто говорил нам: "Вперед, тренироваться". А потом болтал с другими людьми. Старая школа", - говорит американский хоккеист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в стартовавшем новом сезоне Национальной хоккейной лиги игрок с украинскими корнями забил уникальный гол, который специалисты называют лучшим голом года.

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