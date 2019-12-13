Главная Новости
13 декабря • обновлено в 16:06
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости хоккея

Не для впечатлительных: канадскому хоккеисту разорвали ногу коньком

1.1т
Читать материал на украинском

В матче хоккейной лиги Онтарио (OHL) нападающий "Лондон Найтс" коньком распорол ногу голкиперу "Ниагара Айс Догс", пытаясь вернуть владение шайбой своей команде.

Как сообщает footballua.tv, столкновение было крайне серьезным, так как медицинский персонал еще довольно долгое время не мог остановить стремительный поток крови.

Матч был прерван из-за серьезнейшей травмы голкипера

Матч был прерван из-за серьезнейшей травмы голкипера

Mash Viral

Главным судьей было принято решение прервать поединок двух команд в самом начале второго периода из-за тяжести повреждения голкипера. Его доставили в больницу, после чего он был прооперирован. Состояние хоккеиста остается стабильным.

Осторожно, видео не для слабонервных, 18+

"Лондон" занимает третье место в Западной конференции OHL, а "Ниагара" идет пятой в Восточной.

Новости
Молодежная сборная Украины проиграла на старте чемпионата мира по хоккею

Как сообщал OBOZREVATEL, хоккейная сборная Украины не смогла доиграть матч против Беларуси по невероятной причине.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Место
Канада
Тег
получил травму
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги