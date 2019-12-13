Не для впечатлительных: канадскому хоккеисту разорвали ногу коньком

В матче хоккейной лиги Онтарио (OHL) нападающий "Лондон Найтс" коньком распорол ногу голкиперу "Ниагара Айс Догс", пытаясь вернуть владение шайбой своей команде.

Как сообщает footballua.tv, столкновение было крайне серьезным, так как медицинский персонал еще довольно долгое время не мог остановить стремительный поток крови.

Матч был прерван из-за серьезнейшей травмы голкипера Mash Viral

Главным судьей было принято решение прервать поединок двух команд в самом начале второго периода из-за тяжести повреждения голкипера. Его доставили в больницу, после чего он был прооперирован. Состояние хоккеиста остается стабильным.

Осторожно, видео не для слабонервных, 18+

"Лондон" занимает третье место в Западной конференции OHL, а "Ниагара" идет пятой в Восточной.

Новости Молодежная сборная Украины проиграла на старте чемпионата мира по хоккею

Как сообщал OBOZREVATEL, хоккейная сборная Украины не смогла доиграть матч против Беларуси по невероятной причине.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!