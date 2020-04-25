Названы соперники сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022

Сборная России по хоккею сыграет в одной группе с командами Чехии и Швейцарии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Сборная России по хоккею Championat.com

Четвертый участник группы В определится по результатам квалификации. Также известно, что в группе А сыграют команды Канады, США, Германии и Китая, а в группе С — финны, шведы и две команды, которые пройдут квалификационный отбор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский олимпийский чемпион по хоккею Владимир Малахов для тех, кто не верит в опасность пандемии коронавируса, привел трагические случаи своих знакомых.