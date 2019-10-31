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31 октября • обновлено в 15:22
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Напугал Путиным: российский хоккеист в Англии напомнил о войне

1.5т Читать материал на украинском

Российский хоккеист Николай Лемтюгов, выступающий за "Шеффилд", перед матчем против "Манчестер Шторм" вышел к английским болельщикам в маске президента России Владимира Путина.

Фотографию опубликовал сам игрок в своем Instagram, дав понять, что его поступок связан с праздником Хэллоуина. "Спасибо всем за теплый прием. Нет войне", - написал россиянин.

Лемтюгов перешел в "Шеффилд" летом этого года из омского "Авангарда".

Николай Лемтюгов

Николай Лемтюгов

РИА Новости

В матче против "Манчестера" россиянин забросил три шайбы, а его команда одержала победу со счетом 8:2. Всего в чемпионате Великобритании Лемтюгов сыграл в 12 матчах и набрал 10 очков по системе "гол+пас" (4+6).

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский футболист Дмитрий Тарасов признался в любви к Путину и вспомнил, как совершил ради него дерзкий поступок.

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Персона
Владимир Путин
Место
Англия
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
В матче против "Манчестера" россиянин забросил три шайбы, а его команда одержала победу со счетом 8:2 ... А "Манчестер" то в самом деле всрався ...
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