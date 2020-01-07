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7 января • обновлено в 16:39
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Над сборной России поглумились в прямом эфире финала ЧМ по хоккею U-20 – фотофакт

2.7т
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Канадские болельщики поиздевались над молодежной сборной России по хоккею во время финала чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет (МЧМ), который прошел в Чехии.

В третьем периоде решающей встречи фанаты канадской команды развесили над скамейкой русских хоккеистов плакат, на котором по-русски было написано "Давай, Канада". Он попал в кадр телевизионной трансляции.

Россия – Канада

Россия – Канада

Кадр из трансляции

Россия – Канада

Россия – Канада

Кадр из трансляции

Новости
Тренер сборной России загнобил "Матч ТВ" за скандал с финалом ЧМ по хоккею U-20

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 января Канада обыграла Россию (4:3) и завоевала золотые медали МЧМ.

В России показ финала молодежного мундиаля ознаменовался громким скандалом. Изначально игру планировал показать "Матч ТВ", однако в последний момент прямой эфир поединка перенесли на Первый канал.

На "Матч ТВ" взамен пустили в эфир победу сборной России над Канадой в "золотом" финальном поединке того же турнира, только в 2011 году.

Председатель комитета Госдумы по вопросам физкультуры и спорта Михаил Дегтярев вызвал гнев россиян, ошибочно поздравив сборную с победой на МЧМ по хоккею.

Позже ситуацию прокомментировала гендиректор "Матч ТВ" Тина Канделаки.

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Читайте все новости по теме "Чемпионат мира по хоккею" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпионат мира по хоккею
Место
Чехия
Тег
сборная России по хоккею
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Русский - тварь по рождению, быдлo по происхождению и скот одичалый по сути!
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Говорят украинская диаспора в Канаде по просьбе Украины обратилась к премьеру Канады с просьбой, предоставить Украине безвизовый режим на полгода. Чтобы каждый расово правильный xoxол мог приехать и отсосать у канадских хоккеистов в благодарность за победу над Россией на U-20.
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Кaзяб Казявыч, бабки на лавочке говорят, падаль ты какляццкая. И пасть не разевай широко, а то г@вно расплескается и останешься без ужина, скoт тyпоголовый.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Pavlov Dmitry, кто говорит? На поганой паРРаше "говорят"?))) Быдлo помойное - ты глуп. Таким как ты в дерьме ковыряться, а не фейки запускать! Ничтожество ты, Кац поганый!
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
кацабы спорт как и коцмас-просрали...!))) вчистую...)))
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Litvinenko Nik, рaгуля, в твоем селе хоть известно что такое U-20 и сколько раз Россия побеждала с 1991 года? Прocрали, млять. Тyпой ceлюк.
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