Над сборной России поглумились в прямом эфире финала ЧМ по хоккею U-20 – фотофакт

Канадские болельщики поиздевались над молодежной сборной России по хоккею во время финала чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет (МЧМ), который прошел в Чехии.

В третьем периоде решающей встречи фанаты канадской команды развесили над скамейкой русских хоккеистов плакат, на котором по-русски было написано "Давай, Канада". Он попал в кадр телевизионной трансляции.

Россия – Канада Кадр из трансляции

Россия – Канада Кадр из трансляции

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 января Канада обыграла Россию (4:3) и завоевала золотые медали МЧМ.

В России показ финала молодежного мундиаля ознаменовался громким скандалом. Изначально игру планировал показать "Матч ТВ", однако в последний момент прямой эфир поединка перенесли на Первый канал.

На "Матч ТВ" взамен пустили в эфир победу сборной России над Канадой в "золотом" финальном поединке того же турнира, только в 2011 году.

Председатель комитета Госдумы по вопросам физкультуры и спорта Михаил Дегтярев вызвал гнев россиян, ошибочно поздравив сборную с победой на МЧМ по хоккею.

Позже ситуацию прокомментировала гендиректор "Матч ТВ" Тина Канделаки.

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