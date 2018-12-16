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На хоккее хит "Песняров" выдали за гимн Беларуси

1.5тЧитать материал на украинском

На хоккейном турнире Mega Hockey Games перед матчем между Норвегией и сборной Беларуси (6:1) вместо государственного гимна гостей организаторы включили известную песню "Песняров" "Косил Ясь конюшину".

На видео видно, как норвежские болельщики приняли известный хит за белорусский гимн и встали, слушая его. Автор ролика не скрывал своего возмущение такой заменой мелодии.

По итогам турнира Беларусь заняла третье место. Победу праздновали норвежцы, вторыми стали французы, последними венгры.

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Место
Норвегия
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