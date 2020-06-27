На чемпиона мира из Симферополя в России завели дело за захват барбершопа

Уроженцу Симферополя, российскому чемпиону мира по хоккею среди молодежных команд 2011 года Андрею Сергееву предъявлено обвинение в самоуправстве. Защитнику ХК "Динамо" Москва грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает "Бизнес Online".

Сергеев отрицает обвинения и настаивает на невиновности.

"Господина Белоусова знаю много лет, он вошел ко мне в доверие, пару лет назад брал в долг на развитие своего бизнеса – барбершопа – в сумме 300 тысяч рублей. Он обещал вернуть деньги в скором времени, но этого не произошло, на просьбы вернуть деньги кормил завтраками и уходил от ответа. Вместо благодарности за оказанную помощь он отплатил мне самой настоящей подлостью, и обращение в полицию – это попытка господина Белоусова скомпрометировать меня", – заявил Сергеев.

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