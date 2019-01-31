На $18 млн: россиянин устроил самую дорогую драку в истории НХЛ — момент попал на видео

Один из лучших хоккеистов России Евгений Малкин стал зачинщиком драки во время очередного матча его "Питтсбурга" в регулярном чемпионате НХЛ.

В самом начале третьего периода россиянин ударил клюшкой капитана "Тампа-Бэй" Стивена Стэмкоса, чем спровоцировал выяснение отношений на кулаках. Сначала в голову Малкина прилетело несколько ударов, а затем сам российский хоккеист попал в оппонента, после чего оба спортсмена оказались на льду.

Драка Малкина и Стэмкоса TVASports

Драку уже окрестили самой дорогой в истории лиги, так как оклад Евгения составляет 9,5 млн долларов в год (10-й показатель в НХЛ), а Стэмкос зарабатывает на миллион меньше (15-й).

Как сообщал OBOZREVATEL, российский арбитр получил несколько переломов после того, как в него во время матча чемпионата страны влетел один из хоккеистов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал