МОК аннулировал результаты российских хоккеисток на Олимпиаде в Сочи-2014
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение аннулировать результаты российской женской хоккейной сборной на Олимпийских играх в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил, сообщается на сайте организации.
МОК признал виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно дисквалифицировал хоккеисток Инну Дюбанок, Екатерину Лебедеву, Екатерину Пашкевич, Анну Шибанову, Екатерину Смоленцеву, Галину Скибу, Татьяну Бурину и Анну Щукину.
В 2014 году российские хоккеистки заняли шестое место.
Таким образом, добытый в турнире результат также был аннулирован. Перераспределение выглядит следующим образом:
первое место — Канада;
второе место — США;
третье место — Швейцария;
четвертое место — Швеция;
пятое место — Финляндия;
шестое место — Германия;
седьмое место — Япония.
8 января стало известно, что МОК не станет рассматривать вопрос участия российских атлетов в Олимпиаде-2020 до решения Спортивного арбитражного суда (CAS).
Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение об отстранении России от участия в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпиаду и чемпионаты мира.