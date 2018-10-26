''Мои дети заслуживают свободы'': чемпион мира унизил Россию

Двукратный чемпион мира Николай Кулемин, который на протяжении шести лет играл в НХЛ в составе "Торонто Мейпл Лифс", хочет сменить гражданство. Хоккеист сборной России считает, что именно Канада может обеспечить его детям светлое будущее.

"Россия дала мне много, но теперь я считаю, что мой дом в Канаде, и мои дети заслуживают возможности жить в свободной и демократической стране", - приводит слова Кулемина National Post.

В 2017 российский хоккеист уже предпринимал попытки сменить гражданство, однако его прошение было отклонено. Теперь он снова подал документы в федеральный суд Канады и надеется в этот раз выиграть дело.

Николай Кулемин Dave Abel / Toronto SUN

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Элина Свитолина резко высказалась о смене гражданства.