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/Новости хоккея

''Мои дети заслуживают свободы'': чемпион мира унизил Россию

5.9тЧитать материал на украинском

Двукратный чемпион мира Николай Кулемин, который на протяжении шести лет играл в НХЛ в составе "Торонто Мейпл Лифс", хочет сменить гражданство. Хоккеист сборной России считает, что именно Канада может обеспечить его детям светлое будущее.

"Россия дала мне много, но теперь я считаю, что мой дом в Канаде, и мои дети заслуживают возможности жить в свободной и демократической стране", - приводит слова Кулемина National Post.

''Мои дети заслуживают свободы'': чемпион мира унизил Россию

Новости
После слов об Украине: у Хабиба ответили про смену гражданства

В 2017 российский хоккеист уже предпринимал попытки сменить гражданство, однако его прошение было отклонено. Теперь он снова подал документы в федеральный суд Канады и надеется в этот раз выиграть дело.

Николай Кулемин

Николай Кулемин

Dave Abel / Toronto SUN

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Элина Свитолина резко высказалась о смене гражданства.

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andreyev andrei
andreyev andrei
Ссука, а заплатить России за многое не хочешь? Ненавижу этих проблядей. Есть еще один такой - великий алкашный артист Серебряков, тоже переправивший свою семью в Канаду. Однако ж, тварь, бабки по-прежнему зарабатывает в России. Потому как нах он там в Канаде не нужен. Твари неблагодарные.
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andreyev andrei
andreyev andrei
Stepanenko Sania, Ты про кого, про Серебрякова или про этого недохоккеиста? Тварей и предателей нигде не любят. Исключение - украина. Где они в почете. Согласно завещанию Степы Бандеры (Попеля). Впрочем кончил он фуево:-))))
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andreyev andrei
andreyev andrei
Встромил Ипатий, Вот только от ибатия мне такое слышать:-) Сгинь, нечисть!
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Неужели кто-то может хотеть, чтоб его дети жили на гнилом гейском Западе, а не в скрепной раске федераске???
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2 из 4 ответов | показать все
Алибабаевич. Абдурахман
Алибабаевич. Абдурахман
andreyev andrei, Ты никто.Хуй галимый.Параша это не страна.Это дерьмо вонючее где ты червь живёшь.
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Савченко Александр, так а хуй сосать тебя кто научил, жопашник?
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