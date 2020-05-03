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3 мая • обновлено в 22:58
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"Мне очень плохо": болеющий коронавирусом игрок НХЛ Жорж Ларак описал все симптомы

3.6т
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Знаменитый хоккеист НХЛ Жорж Ларак в интервью пресс-службе НХЛ рассказал, как болеет коронавирусной инфекцией .

Ларак признался, что обратился к врачу после того, как почувствовал себя плохо в понедельник, Ему прописали лекарства и отправили домой. Затем доктор перезвонил спортсмену и попросил вернуться в клинику, поскольку анализ показал воспаление легких.

"Я вернулся в больницу, мне становилось все хуже. Врачи сделали тест на COVID и нашли его. Сразу же они подключили меня к кислороду, потому что мне стало очень, очень плохо", — объяснил хоккеист.

Ларак поведал, что до сих пор подключен к кислороду. Он мучается от лихорадки и озноба по ночам. Постоянно принимает таблетки, ему делают уколы, чтобы прекратилась головная боль. Мужчине трудно говорить, он обессилел.

Ларак отметил, что люди должны воспринимать пандемию коронавируса всерьез — это не шутки.

"Это какое-то безумие, ведь я бегал шесть дней в неделю по 10 километров в день, чтобы подготовиться к марафону; я делал это месяцами. Теперь, после того, как COVID атаковал мои лёгкие, мне тяжело вставать, чтобы почистить зубы. Это худшее, что когда-либо происходило со мной. Нужна вся моя энергия, чтобы просто встать", — поделился Ларак.

Как сообщал OBOZREVATEL, призерка юниорского чемпионата мира по лыжным гонкам Дженни Эберг заразилась коронавирусом описала, как у нее проходит болезнь.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
НХЛ Коронавирус
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