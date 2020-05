Знаменитый хоккеист НХЛ Жорж Ларак в интервью пресс-службе НХЛ рассказал, как болеет коронавирусной инфекцией .

Ларак признался, что обратился к врачу после того, как почувствовал себя плохо в понедельник, Ему прописали лекарства и отправили домой. Затем доктор перезвонил спортсмену и попросил вернуться в клинику, поскольку анализ показал воспаление легких.

"Я вернулся в больницу, мне становилось все хуже. Врачи сделали тест на COVID и нашли его. Сразу же они подключили меня к кислороду, потому что мне стало очень, очень плохо", — объяснил хоккеист.

Thanks everyone for your prayers and wishes, this is where I’m gonna live for awhile until my lungs clears! Merci à vous tous pour vos prières et vos souhaits, c’est ici que je vais vivre un bon de temps jusqu’à ce que mes poumons se rétablissent! pic.twitter.com/BnpMS1G6JK