"Мариуполь" в овертайме обыграл "Ледяных Волков"

19 ноября, состоялся последний поединок 9-го тура УХЛ Париматч, в котором "Мариуполь" принимал на своей площадке "Ледяных Волков". В матче 3-го тура между этими командами победу (3:1) праздновали мариупольские хоккеисты.

Пятнадцатиминутка первого периода осталась полностью за "стальными чайками". Хозяева продемонстрировали высокую скорость и слаженные действия, как в нападении, так и в защите. Уже к четвертой минуте вратарь гостей Стельмах совершил не меньше пяти сейвов. Особенно опасным выдался бросок от Ромащенко, который вратарь "Волков" успел отбить своим щитком.

Напряжение возле ворот гостей росло, и гол лишь был делом времени. На 12 минуте это чудо для мариупольцев свершилось - Дурдыев набросил от синей линии, а Олейник подставил свою клюшку возле ворот, после чего шайба отскочив от нее попала в ворота – 1:0.

"Волки" смогли отыграться через две минуты. Но вначале их спасла стойка ворот, после чего нападающий гостей Шабанов протащил шайбу через всю площадку, вошел в зону соперника и сместившись чуть в центр, сильным ударом в ближний угол прошил Дуве – 1:1. Сразу же после пропущенной шайбы, хозяева могли вновь выйти вперед, но чудеса вратарской техники проявил Стельмах, который смог отразить два броска подряд. Последние пять минут прошли в равной борьбе. "Волки" смогли выстоять и завершить первый период с ничейным счетом.

Сценарий второй двадцатиминутки проходил немного по другому сценарию. Первые три минуты равной игры, затем ситуация на площадке перешла под контроль "Мариуполя" и до экватора поединка все чаще в игру вступал кипер гостей Стельмах. Но потихоньку, "Волки" с 30 минуты смогли выровнять ход матча, а на 31 минуте забросить шайбу. На выпады гостей и их не реализацию большинства, мариупольцы, на 35 минуте, ответили голом в исполнении Кобякова, который в заключительной фазе атаки элегантно убрал Стельмаха и забросил вторую шайбу – 2:1.

За первые пять минут третьего периода любители хоккея стали свидетелями двух заброшенных шайб. Вначале Цыкало забросил третью шайбу – 3:1. Затем через минуту защитник "Волков" Жигалов забросил со средней дистанции красивую шайбу и сократил счет - 3:2.

После этого мариупольская команда посыпалась в атаке и в защите - это привело к тому, что раз за разом возле ворот Дуве создавались голевые моменты. На 54 минуте гости смогли реализовать меньшинство и сравнять счет - 3:3. За оставшиеся время обе команды могли забросить по несколько шайб, но удачно действовали на последнем рубеже вратари.

Основное время поединка завершилось вничью, поэтому победителя определили в овертайме. Героем матча у "Мариуполя", кроме вратаря, стал защитник Цыкало. Именно на второй минуте овертайме добил шайбу в ворота и вырвал победу для своей команды – 4:3.

"Мариуполь" - "Ледяные Волки" 4:3ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Олейник (Дурдыев – Скурихин), 11:01; 1:1 – Шабанов, 13:33; 2:1 – Кобяков (Ромащенко), 34:04; 3:1 - Цыкало (Коваленко - Скурихин), 43:22; 3:2 – Жигалов (Моксунен), 44:41; 3:3 – Панков (Маландин), 53:49; 4:3 – Цыкало (Чердак - Сирченко), 61:29.

Мариуполь: Дуве (Качула); Петрухно (А) - Сирченко, Гуров - Скурихин, Костарев - Цыкало, Филимонов - ; Чердак (К) - Мазур - Агеев (А), Мостовой - Коваленко - Луговой, Кобяков - Ромащенко - Бондаренко, Дурдыев - Ухин - Олейник.

Ледяные Волки: Стельмах (Макаренко); Жигалов - Моксунен, Неверов (А) - Лучников, Фолтин - Карпов, Сысоев - ; Емелин - Сурин - Панков (А), Маландин - Шапиро - Шабанов (К), Кича - Андрющенко - Черемнов, Абаджян - Болотин