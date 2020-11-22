"Мариуполь" победил "Белый Барс" в УХЛ

22 ноября, в Мариуполе состоялся четвертый поединок 10-го тура УХЛ Париматч, в котором местный клуб принимал белоцерковский "Белый Барс".

Уже на старте матча могли отметиться гости, но вратарь "Мариуполя" Дуве спас команду. Спустя пару минут голевой атакой ответили хозяева площадки - теперь уже Кучеру пришлось спасать "Барс" от броска Чердака.

И тем не менее, "стальные чайки" открыли счет все же открыли счет первыми - на 7 минуте "Мариуполь" провел атаку, Ухин отдал пас Дурдыеву, а тот недолго мешкая с разворота, забросил шайбу в нижний угол – 1:0.

После пропущенного гола гости пошли вперед, но их попытки отыграться не имели серьезных голевых шансов. У хозяев, наоборот, голевые моменты были. Один из них на 17 минуте воплотился в гол, который был забит в большинстве. После броска Чердака шайба прошла сквозь Кучера и покатилась в ворота - началась суматоха и первым на добивании успел Агеев – 2:0. Таким образом, на первый перерыв команды ушли со счетом 2:0 в пользу хозяев.

До экватора поединка "чайки" забросили еще одну шайбу и казалось, положили конец интриге, но в итоге, пропущенная шайба стала для "Барсов" началом камбэка во втором периоде. Вначале Благой, а затем и Бородай свели отставание белоцерковчан к минимуму. Концовка периода прошла в напряженной борьбе с небольшим перевесом "Барсов", но счет до второго перерыва так не изменился – 3:2.

Третий период начался с ударной пятиминутки. Вначале Бондаренко забросил для "Мариуполя" четвертую шайбу, а затем Бородай вновь сократил отставание гостей к минимуму – 4:3. Пропущенная шайба лишь подзадорила хозяев площадки и они ответили сразу двумя точными бросками. Вначале мариупольцы реализовали большинство – 5:3, а затем свой сольный проход завершил голом Агеев – 6:3.

Концовка матча прошла в напряженной игре, где еще одной шайбой отметились гости - за 2 минуты до конца Даниленко смог переиграть Дуве и забить четвертый гол.

Матч завершился со счетом 6:4 в пользу "Мариуполя". Таким образом, хозяева смогли добыть свою вторую победу подряд и с шестью очками занимают шестое место. В свою очередь "Барс" с тремя баллами так и остался на последнем месте.

"Мариуполь" - "Белый Барс" 6:4 (2:0, 1:2, 3:2)

Шайбы: 1:0 – Дурдыев (Олейник), 06:13; 2:0 – Агеев (Чердак – Мазур), 16:15, 3:0 – Коваленко (Агеев – Чердак), 28:23, 3:1 – Благой (Грицюк - Гребеник), 29:02; 3:2 – Бородай (Ядловский ), 33:38; 4:2 – Бондаренко (Кобяков - Ромащенко), 43:45; 4:3 – Бородай (Даниленко); 5:3 – Чердак (Коваленко), 48:51; 6:3 – Агеев (Чердак - Сирченко), 55:25; 6:4 – Даниленко (Благой - Грицюк), 57:58.

Мариуполь: Дуве (Качула); Петрухно - Сирченко, Скурихин - Гуров, Костарев - Цыкало, Филимонов - ; Чердак - Мазур - Агеев, Мостовой - Коваленко - Луговой, Кобяков - Ромащенко - Бондаренко, Дурдыев - Ухин - Олейник.

Белый Барс: Кучер (Полгородник); Гребеник - Грицюк, Портной - Ядловский, Будько - Логач, -; Благой - Даниленко - Мороз, Грабовецкий - Качан - Бородай, Тищенко - Ружников - Лесников, Койда - Резюк.