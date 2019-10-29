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29 октября • обновлено в 15:41
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"Лицемерие": звезду хоккея заклеймили в России за побег в США

1.9т Читать материал на украинском

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющевпрокомментировал новость о том, что у звездного российского хоккеиста Евгения Малкина обнаружили гражданство США.

Евгений Малкин

Евгений Малкин

"Я человек старой закваски и не понимаю, что такое двойное гражданство. Человек принадлежит той стране, в которой он родился, живет. Мне сложно это комментировать, нужно спросить самого Малкина, тем более там много чего есть. Это и Putin team, и бойня себя в грудь. У мужчины родина должна быть одна, или там или тут, и не надо лицемерить", - сказал Плющев.

Следует отметить, что перед президентскими выборами в России 2018 года Малкин вошел в состав движения "Putin Team", выступавшего в поддержку Владимира Путина. По словам Плющева, Малкин исповедует двойные стандарты.

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"Мне это непонятно, это ханжество и лицемерие, понимаете… Если ты уж принял решение, то не нужно выступать в прессе и флагами размахивать, не американскими, кстати. Конечно, тут присутствует момент, где человек просто лукавит, говорит одно, а делает другое. Не знаю, как это может быть. У многих родина там, где светло и тепло, и бананы растут", — добавил тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из лучших хоккеистов России Евгений Малкин стал зачинщиком драки во время очередного матча в НХЛ, которую окрестили самой дорогой за всю историю лиги.

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Евгений Малкин
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Плющев - совок
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Чан Джеки
Чан Джеки
россияне.непройдеть и пол века и на нашей планете будет незнаю как его назвать но земное правительство.если каждый тащит на себя одеяло то нашей планете нежить.
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Это они от зависти к Малкину!
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