Лидер против аутсайдера: анонс 30-го тура УХЛ

В среду, 22 января, стартует 30-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч, в рамках которого "Белый Барс" отправится в гости к "Донбассу", "Кременчук" дома примет МХК "Динамо", а "Ледяные Волки" встретятся с "Днепром".

22 января

18:30 "Донбасс" — "Белый Барс", прямая трансляция — телеканал XSPORT

Тур в Дружковке начнут местный "Донбасс" и белоцерковский "Белый Барс". Минувший тур оба клуба закончили по-разному - дончане в серии буллитов выиграли у "Кременчука", а белоцерковцы впервые в сезоне уступили столичным "Ледяным Волкам".

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Героями матча в Кременчуге стали Виталий Карамнов, реализовавший победный буллит, и Степан Горячевских, который нейтрализовал четыре из пяти бросков противника. У "Белого Барса" единственной шайбой в матче отметился Никита Лесников, однако это не помогло его команде обыграл столичный клуб и оставить победу за собой.

Стоит отметить, что на данный момент, дончане занимают третью строчку в турнирной таблице с 59 баллами, а "барсы" крепко закрепились на четвертом месте, набрав 38 очков.

Из 4 очных встреч в трёх случаях победу праздновал "Донбасс" и только 1 раз в овертайме белоцерковцам удалось оставить триумф за собой. Тогда победную шайбу на свой счёт записал капитан "барсов" Владислав Куцевич.

К слову, это было единственное поражение дончан от команд нижней тройки в текущем сезоне. А вот "басры" в сезоне 2019/20 могут похвастаться тем, что они отнимали очки у всех лидеров чемпионата.

Счёт в четырех матчах между этими клубами составляет 19:6 в пользу"Донбасса", а два из четырёх матчей заканчивались "всухую" в пользу дончан. Самой результативной встречей между этими клубами стал матч в Дружковке, который закончился со счётом 7:3 в пользу хозяев площадки.

Больше всего в ворота "Белого Барса" забивал Виталий Лялька - на его счету 4 шайбы в ворота Кирилла Кучера, а Илья Коренчук и Евгений Никифоров отметились 3 точными бросками.

У "Белого Барса" самыми результативными игроками против дончан являются Сергей Бабинец и Владислав Куцевич - в их активе по 2 гола, также по 1 точному броску на счету у Дениса Бородая и Дмитрия Зозовского.

18:30 "Кременчук" — МХК "Динамо", прямая трансляция — сайты УХЛ и XSPORT.ua

В это же время в Кременчуге встретятся лидер текущего розыгрыша УХЛ-Пари-Матч "Кременчук", который имеет в своем активе 72 очка и отрыв от ближайшего конкурента в 13 баллов, и аутсайдер МХК "Динамо", который с 4 пунктами занимает 6-ю строчку в турнирной таблице.

Минувший тур оба клуба завершили поражениями. Кременчужане в серии буллитов уступили "Донбассу", реализовав на один бросок меньше. А МХК "Динамо" чуть не сотворил сенсацию, но все равно дважды уступил херсонскому "Днепру".

Не смотря на поражения "щукам", можно сказать, что у харьковчан наконец-то появилась уверенность в своих силах и голевое везение - в обоих матчах "динамовцы" забросили по три шайбы.

"Кременчук", в свою очередь, провел очень плотный и вязкий поединок против своего принципиального противника из Донецка, отыграв все три периода и овертайм абсолютно на равных - как по счету, так и по игре. А вот в серии послематчевых бросков кременчужане реализовали один из пяти бросков против двух у "Донбасса", позволив дончанам увезти из Кременчуга 2 очка.

Все 4 очные встречи между "Кременчуком" и МХК "Динамо" завершились победами "горожан" с общим счётом 41:2. Те единственные две шайбы в составе харьковской команды на свой счёт записали Евгений Абаджян и Богдан Наливайко.

Стоит отметить, что за три крайних сезона УХЛ-Пари-Матч "динамовцам" еще ни разу не удавалось обыграть клуб из Кременчуга. Последняя встреча между этими командами завершилась победой кременчужан со счётом 12:1. Тогда "горожане" первыми среди всех клубов УХЛ-Пари-Матч отметились сотой заброшенной шайбой - автором юбилейного гола стал Дмитрий Созонов.

Также стоит отметить, что хет-триком отметился защитник Владислав Грицких, а дубли себе в актив записали Николай Киселёв и Дмитрий Созонов.

23 января

19:00 "Днепр" — "Ледяные Волки", прямая трансляция — сайты УХЛ и XSPORT.ua

Тур в Херсоне своей встречей закроют местный "Днепр" и столичные "Ледяные Волки". На данный момент, "щуки" идут вторыми в турнирной гонке, набрав 59 баллов в 28 поединках, а "Волки" с 17 очками закрепились на пятом месте.

Все очные встречи между этими клубами завершались победами херсонцев с общим счётом 42:9. Самый крупный счёт был зафиксирован в ноябре, когда на 13 шайб "щук" киевляне ответили только 2 точными бросками.

Минувший тур оба клуба завершили победами - "Днепр" дважды в Харькове обыграл МХК "Динамо", а "Ледяные Волки" с дублем Андрея Удовиченко впервые в сезоне обыграли "Белый Барс".

По итогу двух матчей "Днепра" против "динамовцев" форвард Руслан Ромащенко заработал 5 (1+4) очков, а Александр Каракулько отметился 4 (1+3) очками. А у киевлян, помимо Андрея Удовиченко, еще одним героем встречи стал голкипер Никита Петленко, который своей надёжной игрой не позволил белоцерковцам отыграться.

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