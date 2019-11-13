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13 ноября • обновлено в 15:06
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Легенду российского хоккея выставили из команды НХЛ

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Звезда российского хоккея Илья Ковальчук, выступающий за "Лос-Анджелес Кингз", не сыграет как минимум в ближайших матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард был выведен из состава команды, однако, как сообщает инсайдер Эллиотт Фридман, может принимать участие в тренировках. Кроме того, руководство клуба пока не планирует выкупать контракт хоккеиста. Причиной называется слабая статистика игрока – в его активе лишь три гола в 17 матчах, пишет издание pravdа.ru.

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Илья Ковальчук (слева)

Илья Ковальчук (слева)

При этом контракт Ковальчука дорого обходится "королям". Его зарплата на будущий сезон должна составить $4,25 миллионов долларов, а размер последнего транша подписного бонуса перевалит за пять млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский хоккеист Райан Уитни высмеял России, вспомнив о своих выступлениях в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

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Тема
НХЛ
Персона
Илья Ковальчук
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