'Ледяные Волки' обыграли 'Белый Барс' и прервали шестиматчевую серию поражений

5 декабря, состоялся стартовый матч четырнадцатого тура чемпионата Украинской хоккейной лиги Париматч - в рамках дерби Киевской области "Ледяные Волки" принимали "Белый Барс".

Как и ожидалось, со стартовых минут матча команды вели абсолютно равную и неуступчивую борьбу, попутно обмениваясь опасными моментами. Однако, как в создании моментов, так и в их реализации команды отыграли наравне - сначала на гол Тищенко результативно ответил новичок киевлян Анкудинов, а потом после Даниленко дебютную шайбу забросил первый канадец в истории чемпионатов Украины Хеффернан. Таким образом, на перерыв команды ушли с равными 2:2 на табло.

Второй период команды начали по сценарию первого, только теперь уже "Ледяные Волки" вышли вперед, а "Белый Барс" догонял - сначала первым голом в УХЛ отличился Карпов, а потом счет сравнял экс-игрок "Волков" Удовиченко. Прорвало киевлян после экватора поединка, когда на 31-й минуте Анкудинов оформил дубль, а затем Кича забросил пятую шайбу в ворота Кучера. По итогам второго периода табло зафиксировало счет 5:3 в пользу хозяев матча.

В третьем отрезке встречи "барсы" все силы бросили в атаку, а "Ледяные Волки", наоборот, сели в оборону, стараясь сохранить победный для себя счет. Однако, за пять минут до конца периода "Белый Барс" все же смог отыграть одну шайбу - счет до минимального сократил Мороз.

Несмотря на это, на большее у "барсов" не хватило сил и времени, а поединок закончился минимальной победой киевского клуба - 5:4. Таким образом, "Ледяные Волки" добыли вторую победу в сезоне и прервали шестиматчевую серию поражений.

"Ледяные Волки" - "Белый Барс" 5:4 (2:2, 3:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 Тищенко (Грабовецкий), 07:18; 1:1 Анкудинов (Сысоев, Хеффернан), 09:30; 1:2 Даниленко (Мороз), 13:42; 2:2 Хеффернан (Анкудинов, Сурин), 14:52; 3:2 Карпов (Неверов, Шабанов), 24:29; 3:3 Удовиченко, 27:20; 4:3 Анкудинов (Лучников, Кича), 31:57; 5:3 Кича (Фолтин), 38:39; 5:4 Мороз (Грабовецкий, Даниленко), 54:59;

Ледяные Волки: Стельмах (Макаренко); Жигалов - Фолтин, Карпов - Неверов (А), Сысоев - Лучников; Емелин - Сурин - Панков (А), Кича - Андрющенко - Шабанов (К), Хеффернан - Булах - Анкудинов, Болотин - Владимирский - Курах.

Белый Барс: Кучер (Полгородник); Гребеник (А) - Резюк, Логач - Ядловский (А), Будько - Грицюк, Киселёв; Благой (К) - Ружников - Бородай, Грабовецкий - Даниленко - Мороз, Тищенко - Качан - Удовиченко, Койда - Трошкин - Ромахин.