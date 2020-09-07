Латвия отказалась проводить с Беларусью ЧМ по хоккею

Александр Чеканов Хоккей 22:39, 7.09.2020 Обновлено: 23:05, 7.09.2020

Международная федерация хоккея (IIHF) получила официальное обращение от правительства Латвии с просьбой подыскать стране другого партнера по организации ЧМ-2021 вместо Беларуси.

Об этом информирует ТАСС. Таким образом латвийцы отреагировали на ситуацию в соседнем государстве, где граждане протестуют против режима Александра Лукашенко.

"Правительство Латвии призывает передать статус организатора чемпионата мира по хоккею 2021 года другой стране. Если ситуация в Беларуси не изменится и соответствующие решения не будут приняты IIHF, правительство Латвии может отозвать гарантии на организацию чемпионата мира по хоккею 2021 года", – говорится в тексте письма.

Отметим, что чемпионат мира должен был пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня нынешнего года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская хоккейная лига объявила о повторной приостановке сезона.

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