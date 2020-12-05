Кубрицкий, Дорофеев и Сигарёв – лучшие игроки чемпионата УХЛ Париматч на старте сезона 4 декабря 2020

Украинская хоккейная лига и Parimatch продолжают традицию определения лучших игроков чемпионата Украинской хоккейной лиги Париматч.

Лучшим вратарём на старте сезона (в октябре и ноябре) стал голкипер возродившегося "Сокола" Дмитрий Кубрицкий. В 9 матчах 18-летний вратарь отбил 93,5% бросков при показателе надёжности 1.58. 7 матчей, когда Кубрицкий находился в воротах, стали победными для киевлян – в том числе встречи против "Донбасса", "Кременчука" и "Краматорска". Две игры юный голкипер провёл "на ноль".

Лучшим защитником периода стал игрок "Днепра" Сергей Дорофеев. Опытный хоккеист провёл 12 матчей, в которых набрал 13 (6+7) очков при показателе полезности +8. Несмотря на не самые лучшие выступления команды, Дорофеев стабильно отмечался в воротах соперника и даже в проигранных "Днепром" матчах завершал свой микро-матч с положительным показателем полезности.

Лучшим нападающим первого игрового отрезка стал форвард "Донбасса" Андрей Сигарёв, являющийся также лучшим бомбардиром Лиги. В 12 матчах хоккеист набрал 24 (13+11) очка при показателе полезности +15. В одном из матчей форвард забросил сразу 5 шайб, дважды оформлял дубли, а две его шайбы стали победными для "Донбасса".

Автором лучшей шайбы месяца также стал Андрей Сигарёв. В матче против "Днепра" форвард отобрал шайбу у соперника, обыгрался с Олегом Шишлянниковым и с неудобной руки с острого угла отправил шайбу между щитком голкипера и стойкой ворот:

Напомним, что в состав экспертной комиссии входят представители спортивного департамента УХЛ и представитель Parimatch Вадим Мисюра.